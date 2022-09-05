Помощник Путина призвал отказаться от иностранного слова «кешбэк»

Помощник Путина Левитин: надо отказаться от иностранного слова "кешбэк"
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, левитин игорь
Игорь Левитин призвал отказаться от слова «кешбэк» Фото:

Помощник президента РФ Игорь Левитин призывал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк». Об этом он заявил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.

«Практически все говорят „кешбэк“. Может быть, уже уйдем от этого? Давайте назовем по-русски — „возврат.рф“ или что-то такое. Это решение принесет пользу людям», — цитирует Левитина ТАСС.

Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал отказаться от использования иностранных слов. По его мнению, это ведет к идеологической зависимости.

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Помощник президента РФ Игорь Левитин призывал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк». Об этом он заявил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. «Практически все говорят „кешбэк“. Может быть, уже уйдем от этого? Давайте назовем по-русски — „возврат.рф“ или что-то такое. Это решение принесет пользу людям», — цитирует Левитина ТАСС. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал отказаться от использования иностранных слов. По его мнению, это ведет к идеологической зависимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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