Помощник Путина призвал отказаться от иностранного слова «кешбэк»

Игорь Левитин призвал отказаться от слова «кешбэк»
Помощник президента РФ Игорь Левитин призывал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк». Об этом он заявил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.
«Практически все говорят „кешбэк“. Может быть, уже уйдем от этого? Давайте назовем по-русски — „возврат.рф“ или что-то такое. Это решение принесет пользу людям», — цитирует Левитина ТАСС.
Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал отказаться от использования иностранных слов. По его мнению, это ведет к идеологической зависимости.
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