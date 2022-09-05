Помощник Путина призвал отказаться от иностранного слова «кешбэк»

Помощник Путина Левитин: надо отказаться от иностранного слова "кешбэк"

05 сентября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Игорь Левитин призвал отказаться от слова «кешбэк» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента РФ Игорь Левитин призывал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк». Об этом он заявил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. «Практически все говорят „кешбэк“. Может быть, уже уйдем от этого? Давайте назовем по-русски — „возврат.рф“ или что-то такое. Это решение принесет пользу людям», — цитирует Левитина ТАСС. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал отказаться от использования иностранных слов. По его мнению, это ведет к идеологической зависимости.

Помощник президента РФ Игорь Левитин призывал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк». Об этом он заявил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. «Практически все говорят „кешбэк“. Может быть, уже уйдем от этого? Давайте назовем по-русски — „возврат.рф“ или что-то такое. Это решение принесет пользу людям», — цитирует Левитина ТАСС. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал отказаться от использования иностранных слов. По его мнению, это ведет к идеологической зависимости.