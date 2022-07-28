Пушков призвал отказаться от использования иностранных слов

Сенатора возмущают англицизмы, проникающие в терминологию госинститутов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Излишнее использование англицизмов (это слово или конструкция, заимствованные из английского языка — прим. URA.RU) ведет к идеологической зависимости. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Надо отказываться от избыточных англицизмов в нашей речи. Поколение молодых менеджеров просто погрязло в этих „кейсах“, „краудфандингах“, „абьюзингах“, „дауншифтингах“, „мерчендайзингах“ и прочее», — цитирует слова Пушкова «АиФ-Москва».

Сенатор подчеркивает, что существует множество спецтерминов, отказаться от которых пока не представляется возможным. Вместе с тем, политик отмечает, что «заимствование происходит далеко не всегда оправдано». Алексей пушков обратил внимание на то, что на Западе совсем не используют российскую терминологию, а только навязывают свою. «Лингвистическая зависимость — это, в итоге, зависимость идеологическая и информационная», — заключил он.

Ранее свердловский композитор и исполнитель Юрий Лоза призвал премьер-министра России Михаила Мишустина отказаться от использования английских слов в речи. Артист не понял значения слова «скрининг», произнесенного премьером. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко зачитала молодежное стихотворение из словаря русского языка для борьбы с англицизмами «Говори по-русски». Таким образом она призвала отказаться от обилия иностранных слов в русском языке. Трансляция выступления Матвиенко проходила на официальном сайте Совфеда.