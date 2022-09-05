В Тюменской области для спасения рыбака пришлось вырывать деревья

06 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Чтобы вертолет с врачами смог попасть к пациенту, свидетелям происшествия пришлось выкорчевывать деревья Фото: Илья Московец © URA.RU Для спасения рыбака, у которого случились судороги на одном из озер Тобольского района (Тюменская область), жителям ближайшего села пришлось выкорчевывать деревья для посадки вертолета санавиации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной больницы №3. «Специалисты тобольского отделения центра медицины катастроф ежедневно оказывают помощь жителям отдаленных районов. К примеру, однажды поступило сообщение о судорогах, случившихся у мужчины во время рыбалки на одном из озер Тобольского района. Селянам пришлось выкорчевывать деревья, чтобы реаниматологи могли приземлиться», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там добавили, что на борту вертолета санавиации есть все необходимое оборудование, он может поднять в воздух до 14 пассажиров. Медики готовы оказать помощь по нескольким направлениям: гинекологии, хирургии, травматологии и реанимировать сложных пациентов. Нередки случаи принятия родов прямо в воздухе. Ранее URA.RU писало, что тюменские врачи провели сложную операцию и вырезали из головы мужчины огромную опухоль. Хирурги трудились 13 часов, и добрались практически до мозга пациента.

Для спасения рыбака, у которого случились судороги на одном из озер Тобольского района (Тюменская область), жителям ближайшего села пришлось выкорчевывать деревья для посадки вертолета санавиации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной больницы №3. «Специалисты тобольского отделения центра медицины катастроф ежедневно оказывают помощь жителям отдаленных районов. К примеру, однажды поступило сообщение о судорогах, случившихся у мужчины во время рыбалки на одном из озер Тобольского района. Селянам пришлось выкорчевывать деревья, чтобы реаниматологи могли приземлиться», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там добавили, что на борту вертолета санавиации есть все необходимое оборудование, он может поднять в воздух до 14 пассажиров. Медики готовы оказать помощь по нескольким направлениям: гинекологии, хирургии, травматологии и реанимировать сложных пациентов. Нередки случаи принятия родов прямо в воздухе. Ранее URA.RU писало, что тюменские врачи провели сложную операцию и вырезали из головы мужчины огромную опухоль. Хирурги трудились 13 часов, и добрались практически до мозга пациента.