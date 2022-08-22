Инсайд: главе Нижневартовска прочат осенью отставку

23 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко осенью может уйти в отставку Фото: Катерина Абдуллова Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко осенью прочат отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «За время, что он находится в роли главы Нижневартовска, он не показал себя как эффективный руководитель. В городской администрации не сформирована обновленная команда. Нет каких-то новых идей и проектов. А речь идет о втором по количеству жителей городе Югры. Поэтому осенью, после того как в регионе завершатся выборы, Кощенко уйдет в отставку. Консультации по кандидатуре нового мэра уже идут», — убежден собеседник агентства. В пресс-службе администрации Нижневартовска заявили URA.RU, что не комментируют подобные слухи. Кощенко стал новым главой Нижневартовска в декабре 2021 года. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку Василия Тихонова.

Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко осенью прочат отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «За время, что он находится в роли главы Нижневартовска, он не показал себя как эффективный руководитель. В городской администрации не сформирована обновленная команда. Нет каких-то новых идей и проектов. А речь идет о втором по количеству жителей городе Югры. Поэтому осенью, после того как в регионе завершатся выборы, Кощенко уйдет в отставку. Консультации по кандидатуре нового мэра уже идут», — убежден собеседник агентства. В пресс-службе администрации Нижневартовска заявили URA.RU, что не комментируют подобные слухи. Кощенко стал новым главой Нижневартовска в декабре 2021 года. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку Василия Тихонова.