Общественник из Сургута обвинил чиновников в обмане

Общественник из Сургута обвинил чиновников в обмане при сдаче Центральной площади

12 сентября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Общественника уговорили принять объект с недочетами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель Общественной палаты ХМАО Сергей Филатов обвинил чиновников Сургута в обмане при сдаче Центральной площади. Об это URA.RU сообщил сам Филатов. «Пандусы на площади установлены не по нормативам. Такой же вопрос и к санузлам, которые не приспособлены для инвалидов-колясочников. По пандусам, если еще есть шанс заехать, то установленными туалетами инвалиду-колясочнику не воспользоваться. Там много причин: расположение санузла, поручней и приспособлений для инвалидов. А администрация во всех отчетах пишет, что для маломобильных групп население все есть и соответствует нормам. Два года уже прошу исправить эту проблему, и ничего не делается», — сообщил Филатов. Как рассказал общественник, вопросы к пандусам и санузлам появились еще при сдаче объекта в 2020 году. Но тогда сотрудники администрации попросили его не указывать эти недочеты в акте выполненных работ, пообещав все устранить. «Я все недочеты отразил в акте при приемке объекта. Ко мне обратились сотрудники администрации и уговорили переподписать акт. Ссылались на то, что все исправят после того, как рассчитаются с подрядчиком. Два года прошло, но так ничего и не сделали», — добавил Филатов. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в администрацию Сургута. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес департамента массовых коммуникаций направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов сломал старую строительную традицию. Глава города сказал, что не допустит некачественного строительства объектов, даже если ему придется отвечать за неосвоенный бюджет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель Общественной палаты ХМАО Сергей Филатов обвинил чиновников Сургута в обмане при сдаче Центральной площади. Об это URA.RU сообщил сам Филатов. «Пандусы на площади установлены не по нормативам. Такой же вопрос и к санузлам, которые не приспособлены для инвалидов-колясочников. По пандусам, если еще есть шанс заехать, то установленными туалетами инвалиду-колясочнику не воспользоваться. Там много причин: расположение санузла, поручней и приспособлений для инвалидов. А администрация во всех отчетах пишет, что для маломобильных групп население все есть и соответствует нормам. Два года уже прошу исправить эту проблему, и ничего не делается», — сообщил Филатов. Как рассказал общественник, вопросы к пандусам и санузлам появились еще при сдаче объекта в 2020 году. Но тогда сотрудники администрации попросили его не указывать эти недочеты в акте выполненных работ, пообещав все устранить. «Я все недочеты отразил в акте при приемке объекта. Ко мне обратились сотрудники администрации и уговорили переподписать акт. Ссылались на то, что все исправят после того, как рассчитаются с подрядчиком. Два года прошло, но так ничего и не сделали», — добавил Филатов. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в администрацию Сургута. На телефонный звонок никто не ответил. В адрес департамента массовых коммуникаций направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов сломал старую строительную традицию. Глава города сказал, что не допустит некачественного строительства объектов, даже если ему придется отвечать за неосвоенный бюджет.