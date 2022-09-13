13 сентября 2022

В Курганской области перед отопительным сезоном оштрафовали 10 управкомпаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма штрафов превысила миллион рублей Фото:

В Курганской области оштрафовали десять управляющих компаний. Об этом 14 сентября рассказал руководитель государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин на пресс-конференции, посвященной подготовке к отопительному сезону.

«По 11 управорганизациям были возбуждены административные дела за нарушение лицензионных требований. Десять управорганизаций были оштрафованы на общую сумму 1 250 000 рублей. Одна управляющая организация была просто предупреждена по данному административному делу», — рассказал Чупахин во время прямого эфира, который транслировали в аккаунтах областного правительства в соцсетях.

Управляющим организациям за период проверок инспекции объявили 403 предостережения. Также в отношении одной управкомпании было возбуждено административное дело за неисполнение предписаний. Чупахин отметил, что жилищный фонд региона должен быть готовым к началу отопительного сезона в установленные сроки. У инспекции, по его словам, нет опасений, связанных с началом отопительного сезона.

Ранее стало известно в Шадринске (Курганская область) к отопительному сезону были готовы только 60% домов. В другие домах, которые не проверили на прочность, по закону не могут подать тепло из-за возможного возникновения аварий.

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В Курганской области оштрафовали десять управляющих компаний. Об этом 14 сентября рассказал руководитель государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин на пресс-конференции, посвященной подготовке к отопительному сезону. «По 11 управорганизациям были возбуждены административные дела за нарушение лицензионных требований. Десять управорганизаций были оштрафованы на общую сумму 1 250 000 рублей. Одна управляющая организация была просто предупреждена по данному административному делу», — рассказал Чупахин во время прямого эфира, который транслировали в аккаунтах областного правительства в соцсетях. Управляющим организациям за период проверок инспекции объявили 403 предостережения. Также в отношении одной управкомпании было возбуждено административное дело за неисполнение предписаний. Чупахин отметил, что жилищный фонд региона должен быть готовым к началу отопительного сезона в установленные сроки. У инспекции, по его словам, нет опасений, связанных с началом отопительного сезона. Ранее стало известно в Шадринске (Курганская область) к отопительному сезону были готовы только 60% домов. В другие домах, которые не проверили на прочность, по закону не могут подать тепло из-за возможного возникновения аварий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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