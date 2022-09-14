Депутат Думы ХМАО раскритиковал темпы строительства школ

15 сентября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Депутат Думы ХМАО Александр Сальников Фото: Алексей Андронов © URA.RU Депутат Думы ХМАО Александр Сальников раскритиковал темп строительства школ в Югре с помощью заключения концессионных соглашений. Об этом он заявил в ходе заседания окружного координационного совета представительных органов власти, которое проходила в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Через четыре года, когда наступит новая электоральная точка и будут выборы во все уровни власти, я считаю, что у нас будет крайне неуверенная позиция. Кардинальных сдвигов мы не видим. Вот по Сургуту — 15 лет город сносил гаражи в 5А микрорайоне, снес. Все, берите, заходите. Концессионеры зашли, бросили, другие не идут, а проблема не решается. Надо предпринимать какие-то дополнительные меры. Мы запланировали построить два десятка школ в концессию. А они в итоге сдвигают на год, на два, на три и мы не видим конца и края», — резюмировал Сальников. Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель, взяв ответное слово, отметил, что благодаря концессионным соглашениям в Югре до конца года будут введены четыре школы, а еще два объекта должна ввестись в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Чиновник напомнил, что и при строительстве в рамках адресной инвестиционной программы при строительстве школ случались проблемы. «У нас с вами сейчас школа на 1500 мест стоит 2,5-2,7 млрд рублей. Это стоимость капексов, строительной части. В рамках концессии можно привлекать федеральные средства на софинансирование для облегчения нагрузки на региональный и местные бюджеты. Кроме того, механизм сейчас закручен и есть возможность по ходу строительства менять условия при изменении цен на стройматериалы или при увеличении кредитных ставок. Это позволяет все-таки реализовывать проект, а не расторгать контракт и выходить на новый круг поиска инвесторов», — считает вице-губернатор Югры. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выделили дополнительные деньги для окончания строительства школ. Это произошло на фоне подорожания стройматериалов из-за введения западных санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Думы ХМАО Александр Сальников раскритиковал темп строительства школ в Югре с помощью заключения концессионных соглашений. Об этом он заявил в ходе заседания окружного координационного совета представительных органов власти, которое проходила в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Через четыре года, когда наступит новая электоральная точка и будут выборы во все уровни власти, я считаю, что у нас будет крайне неуверенная позиция. Кардинальных сдвигов мы не видим. Вот по Сургуту — 15 лет город сносил гаражи в 5А микрорайоне, снес. Все, берите, заходите. Концессионеры зашли, бросили, другие не идут, а проблема не решается. Надо предпринимать какие-то дополнительные меры. Мы запланировали построить два десятка школ в концессию. А они в итоге сдвигают на год, на два, на три и мы не видим конца и края», — резюмировал Сальников. Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель, взяв ответное слово, отметил, что благодаря концессионным соглашениям в Югре до конца года будут введены четыре школы, а еще два объекта должна ввестись в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Чиновник напомнил, что и при строительстве в рамках адресной инвестиционной программы при строительстве школ случались проблемы. «У нас с вами сейчас школа на 1500 мест стоит 2,5-2,7 млрд рублей. Это стоимость капексов, строительной части. В рамках концессии можно привлекать федеральные средства на софинансирование для облегчения нагрузки на региональный и местные бюджеты. Кроме того, механизм сейчас закручен и есть возможность по ходу строительства менять условия при изменении цен на стройматериалы или при увеличении кредитных ставок. Это позволяет все-таки реализовывать проект, а не расторгать контракт и выходить на новый круг поиска инвесторов», — считает вице-губернатор Югры. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выделили дополнительные деньги для окончания строительства школ. Это произошло на фоне подорожания стройматериалов из-за введения западных санкций.