В Тюмени врачи с помощью радикального способа удалили крупный камень из почки пациента

Тюменские врачи с помощью радикального способа удалили большой камень из почки пациента

16 сентября 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Этот способ лечения назвали золотым стандартом Фото: Анна Майорова © URA.RU В тюменской медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» провели операцию по удалению шестисантиметрового камня из почки пациента. Для этого был использован радикальный способ — хирургическое лечение. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «В конце августа в МСЧ „Нефтяник“ обратилась пациентка из Ишима жалобами на сильные боли в пояснице. Исследования показали наличие большого коралловидного камня в почке пациентки. Врач-уролог Мурат Сейфалов принял решение проводить операцию в несколько этапов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также объяснили, что врачи использовали наиболее оптимальное решение, которое позволило достичь полного удаления камня. «Хирургическое лечение мочекаменной болезни — это радикальный способ, при котором удается сохранить орган, избавив пациента от тяжелого недуга. Этот метод является золотым стандартом лечения крупных и коралловидных камней у врачей урологического центра», — поясняют в региональном депздраве. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские врачи раскрыли необычные побочные эффекты от коронавируса. Они отметили, что данная проблема встречается у каждого третьего переболевшего COVID-19.

В тюменской медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» провели операцию по удалению шестисантиметрового камня из почки пациента. Для этого был использован радикальный способ — хирургическое лечение. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «В конце августа в МСЧ „Нефтяник“ обратилась пациентка из Ишима жалобами на сильные боли в пояснице. Исследования показали наличие большого коралловидного камня в почке пациентки. Врач-уролог Мурат Сейфалов принял решение проводить операцию в несколько этапов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также объяснили, что врачи использовали наиболее оптимальное решение, которое позволило достичь полного удаления камня. «Хирургическое лечение мочекаменной болезни — это радикальный способ, при котором удается сохранить орган, избавив пациента от тяжелого недуга. Этот метод является золотым стандартом лечения крупных и коралловидных камней у врачей урологического центра», — поясняют в региональном депздраве. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские врачи раскрыли необычные побочные эффекты от коронавируса. Они отметили, что данная проблема встречается у каждого третьего переболевшего COVID-19.