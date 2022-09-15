15 сентября 2022
14 сентября 2022

В Тюмени врачи с помощью радикального способа удалили крупный камень из почки пациента

Тюменские врачи с помощью радикального способа удалили большой камень из почки пациента
© Служба новостей «URA.RU»
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Этот способ лечения назвали золотым стандартом Фото:

В тюменской медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» провели операцию по удалению шестисантиметрового камня из почки пациента. Для этого был использован радикальный способ — хирургическое лечение. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«В конце августа в МСЧ „Нефтяник“ обратилась пациентка из Ишима жалобами на сильные боли в пояснице. Исследования показали наличие большого коралловидного камня в почке пациентки. Врач-уролог Мурат Сейфалов принял решение проводить операцию в несколько этапов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также объяснили, что врачи использовали наиболее оптимальное решение, которое позволило достичь полного удаления камня. «Хирургическое лечение мочекаменной болезни — это радикальный способ, при котором удается сохранить орган, избавив пациента от тяжелого недуга. Этот метод является золотым стандартом лечения крупных и коралловидных камней у врачей урологического центра», — поясняют в региональном депздраве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские врачи раскрыли необычные побочные эффекты от коронавируса. Они отметили, что данная проблема встречается у каждого третьего переболевшего COVID-19.

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В тюменской медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» провели операцию по удалению шестисантиметрового камня из почки пациента. Для этого был использован радикальный способ — хирургическое лечение. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «В конце августа в МСЧ „Нефтяник“ обратилась пациентка из Ишима жалобами на сильные боли в пояснице. Исследования показали наличие большого коралловидного камня в почке пациентки. Врач-уролог Мурат Сейфалов принял решение проводить операцию в несколько этапов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также объяснили, что врачи использовали наиболее оптимальное решение, которое позволило достичь полного удаления камня. «Хирургическое лечение мочекаменной болезни — это радикальный способ, при котором удается сохранить орган, избавив пациента от тяжелого недуга. Этот метод является золотым стандартом лечения крупных и коралловидных камней у врачей урологического центра», — поясняют в региональном депздраве. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменские врачи раскрыли необычные побочные эффекты от коронавируса. Они отметили, что данная проблема встречается у каждого третьего переболевшего COVID-19.
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