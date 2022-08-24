Элементы дизайна квартиры выполнены в золоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте выставили на продажу трехкомнатную квартиру почти за 16,5 миллионов рублей выполненную в дворцовом стиле с позолотой и фресками на стенах. Площадь жилья более ста квадратных метров, говорится на сайте «Домклик».

«Предлагается к продаже трехкомнатная квартира индивидуального проекта. Стены отделаны декоративной штукатуркой с перламутровым напылением, венецианская штукатурка и художественная роспись, фрески. На полу испанская плитка, паркетная доска. Мебель от итальянских дизайнеров, предметы интерьера (люстры) производство Италия, Испания. Площадь квартиры составляет более 100 квадратных метров», — следует из объявления. Согласно фото на сайте, ремонт в квартире сделали в дворцовом стиле.

Продавец утверждает, что дом относится к комфорт-классу с подземным паркингом, где имеется свое машино-место. Однако приобретать его будущему владельцу придется отдельно — в стоимость квартиры паркинг не входит. В качестве продавца на сайте указано агентство недвижимости «Этажи».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают парк развлечений по цене двухкомнатной квартиры. Полигон для групповых виртуальных игр и детских праздников обойдется будущему владельцу в 4,5 миллиона рублей. Агентство также публиковало фото объекта.

Ванная в квартире выложена итальянской плиткой Фото: агентство «Этажи»

Мебель и люстры в квартире от итальянских дизайнеров Фото: агентство «Этажи»