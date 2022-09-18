Боррель назвал условие для мира на Украине

Жозеп Боррель: Украина назовет условие для прекращения российской спецоперации

Евросоюз должен усилить поддержку Украины, заявил Боррель Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина будет определять условия для прекращения конфликта. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Развитие ситуации не может оставить нас равнодушными. Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия мира», — его слова приводит РИА «Новости».

Он считает, что Евросоюз должен усилить поддержку Украины. В том числе при помощи поставок оружия.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские солдаты спасают жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов, поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения украинских военных. В свою очередь, Евросоюз активно помогает Украине, поставляя туда оружие, однако ВС РФ уничтожают его.