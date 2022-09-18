18 сентября 2022
17 сентября 2022

Житель Тюменской области облил частный дом бензином и поджег

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, разбитое окно, сгоревший дом
Житель дома вовремя заметил возгорание и вызвал помощь Фото:

Житель поселка Голышманово (Тюменская область) ночью облил бензином частный дом, внутри которого находился человек, и поджег строение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«Поступило сообщение о возгорании жилого двухквартирного дома в поселке Голышманово. По подозрению в совершении преступления установлен ранее неоднократно судимый житель поселка 1993 года рождения. Молодой человек дал признательные показания: будучи нетрезвым, он облил стену строения бензином, поджег его и сбежал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Во время пожара внутри находился один из хозяев дома. Как рассказал 61-летний мужчина, его разбудили вспышки в окне. Когда он понял, что здание горит, то немедленно позвонил по номеру 112.

Против поджигателя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет заключения. Однако в настоящее время мужчина находится на свободе, под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что жительница деревни Соколовка (Тобольский район) решила сжечь баню своих соседей после очередного конфликта. Постройка сгорела дотла.

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Житель поселка Голышманово (Тюменская область) ночью облил бензином частный дом, внутри которого находился человек, и поджег строение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Поступило сообщение о возгорании жилого двухквартирного дома в поселке Голышманово. По подозрению в совершении преступления установлен ранее неоднократно судимый житель поселка 1993 года рождения. Молодой человек дал признательные показания: будучи нетрезвым, он облил стену строения бензином, поджег его и сбежал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Во время пожара внутри находился один из хозяев дома. Как рассказал 61-летний мужчина, его разбудили вспышки в окне. Когда он понял, что здание горит, то немедленно позвонил по номеру 112. Против поджигателя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет заключения. Однако в настоящее время мужчина находится на свободе, под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что жительница деревни Соколовка (Тобольский район) решила сжечь баню своих соседей после очередного конфликта. Постройка сгорела дотла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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