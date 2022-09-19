19 сентября 2022

В челябинском вузе открыли кастинг по поиску талантливых предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа «Новых людей » с вузами оказывается полезной для всех участников Фото:

19 сентября в Челябинске депутат Госдумы от партии «Новые люди» Максим Гулин и ректор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Таскаев открыли второй сезон всероссийской образовательной программы «Я в деле». Более 100 студентов приняли участие в отборочном турнире бизнес-игры «Рынок и капитал». Как передает корреспондент URA.RU, победители получат приоритетное право пройти полный бесплатный курс обучения предпринимательской грамотности.

Игра «Рынок и капитал» — это симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. В арсенале участников были четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес и доверительное управление. У всех равные стартовые условия, но разный личный потенциал. Задача игры — выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов, выйти в финал и сражаться на федеральном уровне с лучшими студенческими командами из других регионов.

«Программа „Я в деле“ развивается и охватывает все больше регионов. Сегодня у молодых людей сильный запрос на предпринимательство, и этот образовательный проект помогает им понять, как устроен бизнес-процесс, как работает рынок. Программа дает возможность включиться в создание проектов и начать строить свое будущее здесь и сейчас. Да, на этом пути будет много ошибок. Но их нужно не бояться, а ценить, потому что это уникальный опыт. Если ты ошибаешься, значит, что-то делаешь. В этот момент ты начинаешь расти», — сказал Максим Гулин, обращаясь к участникам турнира.

Ценность программы обучения ректор ЧелГУ Сергей Таскаев видит в возможности получения студентами базовых знаний в предпринимательстве. Он рассказал участникам, что сам в прошлом пробовал себя в бизнесе, но не имел рядом наставников и «наступал на грабли». По его словам, программа «Я в деле» позволит понять, как устроен бизнес. Кроме того, это обретение навыков командной работы, общение и погружение в среду увлеченных людей.

Напомним, программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и успешно реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ». Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Программа получила всестороннюю поддержку правительства Российской Федерации и председателя Михаила Мишустина. Программа направлена на развитие управленческих навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи.

Старт 2 сезона Всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Челябинск
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев ратует за новые навыки для студентов
Фото:
Старт 2 сезона Всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Челябинск
На отборочном этапе ребятам предложили сыграть в деловую игру
Фото:
Старт 2 сезона Всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Челябинск
Депутат Госдумы Максим Гулин вдохновил собравшихся своей историей успеха, достигнутого к 25 годам
Фото:
Старт 2 сезона Всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Челябинск
Финалистка курса «Start up» Настасья Иванова будет наставником для новых участников проекта
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Руководитель образовательной программы партии Мария Медведева представила трек развития в рамках проекта
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19 сентября в Челябинске депутат Госдумы от партии «Новые люди» Максим Гулин и ректор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Таскаев открыли второй сезон всероссийской образовательной программы «Я в деле». Более 100 студентов приняли участие в отборочном турнире бизнес-игры «Рынок и капитал». Как передает корреспондент URA.RU, победители получат приоритетное право пройти полный бесплатный курс обучения предпринимательской грамотности. Игра «Рынок и капитал» — это симулятор деловой деятельности, моделирующий процесс заработка денег. В арсенале участников были четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес и доверительное управление. У всех равные стартовые условия, но разный личный потенциал. Задача игры — выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов, выйти в финал и сражаться на федеральном уровне с лучшими студенческими командами из других регионов. «Программа „Я в деле“ развивается и охватывает все больше регионов. Сегодня у молодых людей сильный запрос на предпринимательство, и этот образовательный проект помогает им понять, как устроен бизнес-процесс, как работает рынок. Программа дает возможность включиться в создание проектов и начать строить свое будущее здесь и сейчас. Да, на этом пути будет много ошибок. Но их нужно не бояться, а ценить, потому что это уникальный опыт. Если ты ошибаешься, значит, что-то делаешь. В этот момент ты начинаешь расти», — сказал Максим Гулин, обращаясь к участникам турнира. Ценность программы обучения ректор ЧелГУ Сергей Таскаев видит в возможности получения студентами базовых знаний в предпринимательстве. Он рассказал участникам, что сам в прошлом пробовал себя в бизнесе, но не имел рядом наставников и «наступал на грабли». По его словам, программа «Я в деле» позволит понять, как устроен бизнес. Кроме того, это обретение навыков командной работы, общение и погружение в среду увлеченных людей. Напомним, программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и успешно реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ». Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Программа получила всестороннюю поддержку правительства Российской Федерации и председателя Михаила Мишустина. Программа направлена на развитие управленческих навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи.
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