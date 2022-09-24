Десантник из ЯНАО Тимур Хамитов получил долгожданную повестку

Десантник из ЯНАО готов отправится на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель ЯНАО Тимур Хамитов состоит в союзе десантников, и они с товарищами хотели принять участие в спецоперации в качестве добровольцев, если не будут мобилизованы. Но Хамитов своей повестки дождался, об этом он рассказал URA.RU.

«Мы готовы были к этому. Мы состоим в союзе десантников, вчера проводилась беседа, мы все хотели идти как добровольцы, но пришлось ждать. А вечером позвонили из военкомата, сказали прийти и забрать повестку», — рассказал мужчина.

Хамитову 24 года. В 2017 году был призван на службу механиком-водителем, уволился младшим сержантом. Сейчас он ждет отправки в часть.

В паблике «Губкинский — город мечты» в соцсети «ВКонтакте» еще один мужчина поделился полученной повесткой. «Вот такие повестки. 36 лет. Женат, двое детей, в том числе годовалый. Войска связи, 2009 год, младший сержант, начальник командно-штабной машины. Позвонили, пригласили забрать повестку в военкомат. Забрал», — написал Динар Хабибуллин.

Всего от Ямала будет призвана 920 человек. Сейчас в регионе готовятся сборные пункты для мобилизованных. А первому заместителю губернатора Александру Калинину поручили организовать для призванных перелет в Тюмень. Кроме того, глава региона принял решения осуществить единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей всем мобилизованным ямальцам.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российская армия проводит спецоперацию на территории Украины, главной целью которой является защита мирного населения Донбасса.