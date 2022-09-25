Жители ЯНАО пожаловались на таксиста-развратника

Фото таксиста в приложении не соответствовало внешности водителя, сообщила пассажирка Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на водителя такси компании «Яндекс», который якобы мастурбировал во время поездки. Об этом женщина сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото происходящего.

«Вчера вечером вызвала такси „Яндекс“, всю дорогу водитель занимался мастурбацией. Фото водителя не соответствует, был молодой парень с бородой и в очках! Страшно представить, если такси вызовут для ребенка или подростка. Кстати, детское кресло у него установлено», — написала анонимно автор в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой».

Жалоба автора вызвала недоумение у читателей, отреагировавших на ситуацию в комментариях. «Номер машины лучше выставить, там ведь высвечивается в истории заказов», — предложила Елена Минеева. «Ужас, неизвестно, что в голову ему еще придет», — написала Светлана Бубнова. «Что-то в такое не верится. Может медленно вез?», — добавила Анна Керн.

На пост ответили представители «Яндекс», которых привело в шок случившееся. «Просто в шоке… Автор, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения ваш номер телефона и детали заказа. Срочно хотим во всем разобраться», — ответили там.