26 сентября 2022

В челябинском СИЗО покончил с собой заключенный

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Обстоятельства устанавливает Следственный комитет Фото:

В Челябинске в Следственном изоляторе № 1 нашли тело осужденного мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело 33-летнего осужденного нашли в камере СИЗО рано утром 26 сентября. Спасти мужчину не смогли. Ранее он был судим за преступления против собственности и против личности», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти мужчины проводит Следственный комитет. В пресс-службы СУ СКР по Челябинской области и ГУФСИН области направлены запросы. Комментарии будут опубликованы после получения.

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В Челябинске в Следственном изоляторе № 1 нашли тело осужденного мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело 33-летнего осужденного нашли в камере СИЗО рано утром 26 сентября. Спасти мужчину не смогли. Ранее он был судим за преступления против собственности и против личности», — рассказал источник. Проверку по факту смерти мужчины проводит Следственный комитет. В пресс-службы СУ СКР по Челябинской области и ГУФСИН области направлены запросы. Комментарии будут опубликованы после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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