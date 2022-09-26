В челябинском СИЗО покончил с собой заключенный

Обстоятельства устанавливает Следственный комитет
В Челябинске в Следственном изоляторе № 1 нашли тело осужденного мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Тело 33-летнего осужденного нашли в камере СИЗО рано утром 26 сентября. Спасти мужчину не смогли. Ранее он был судим за преступления против собственности и против личности», — рассказал источник.
Проверку по факту смерти мужчины проводит Следственный комитет. В пресс-службы СУ СКР по Челябинской области и ГУФСИН области направлены запросы. Комментарии будут опубликованы после получения.
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