В ХМАО открылись участки для голосования на референдумах за присоединение Донбасса

Избирательные участки будут открыты до 16:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В ХМАО для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей началось очное голосование за присоединение их территорий к России. URA.RU пообщалось с представителями избиркомов в Нижневартовске.

«Люди пошли активно с самого утра, желающих [проголосовать] очень много. Это связано с воссоединением, люди устали ждать, хотят вернуться домой», — прокомментировала корреспонденту агентства председатель избирательного участка по ЛНР Светлана Петренко.

Состав избирательных комиссий формировали республики — на участках работают сами граждане освобожденных территорий. Местные же избиркомы помогают в решении организационных вопросов. «Комиссиям предоставлены урны для голосования, стационарные переносные ящики, пакеты для хранения избирательной документации. Голосование завершится в 16:00 по местному времени», — сообщила корреспонденту агентства председатель территориальной избирательной комиссии Нижневартовска Екатерина Трофимец.

По информации окружного избиркома, кроме Нижневартовска, участки для голосования жителей ДНР и ЛНР организованы в Ханты-Мансийске и Сургуте. В последнем также проходят референдумы для жителей Херсонской и Запорожской областей.

Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса.