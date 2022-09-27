Администрация Чусового составила памятку для родственников мобилизованных

Близким мобилизованным стоит узнать часть, к которой прикрепляют военнослужащего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Чусового (Пермский край) напомнила родственникам мобилизованных пермяков, чего нельзя делать. Крайне не рекомендуется распространять информацию о служащих и вступать в чаты для сбора помощи военнослужащим. Об этом мэрия написала в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

«Строго запрещено распространять любую информацию о своем родственнике, а также, где он служит, в сети интернет! Никогда не передавайте данную информацию третьим лицам, в чатах, на сайтах и любых других площадках!» — пишет мэрия в группе. Мессенджеры могут взломать и использовать информацию в целях давления на близких.

Также не стоит вступать в чаты помощи военнослужащим в соцсетях и мессенджерах. Чатами могут воспользоваться мошенники или иностранная разведка. Не стоит самому звонить родственнику на спецоперации, так как звук телефона может стоит солдату жизни. Не стоит паниковать, если родственник долго не выходит на связь — у военнослужащих не всегда есть возможность позвонить или написать.

Родным и близким мобилизованным крайне рекомендуется узнать к какой части прикрепляют их родственника и данные его командира. Это нужно, чтобы получить информацию в случае потери связи. Также стоит немедленно сообщать в региональные отделы УФСБ, если узнали, информацию о расположении сил противника и его планах.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. В планах призвать около 300 тысяч человек.

В памятке советуют узнать данные командира, не распространять информацию про своего родственника и не вступать в группы для сбора средств Администрация Чусового в vk.com

Пермякам советуют сохранять спокойствие Администрация Чусового в vk.com