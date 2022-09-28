Власти Запорожья пообещали не проводить мобилизацию

28 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Запорожье будут призывать только добровольцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации после вхождения региона в состав России. Об этом URA.RU рассказал глава региона Евгений Балицкий. «Пока есть устная договоренность с руководством Российской Федерации, документы еще не подписаны. В Запорожье ближайшие несколько лет будет переходный этап, и у нас призывов не будет. Только добровольческая деятельность будет идти», — сказал Балицкий в разговоре с URA.RU. В Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. Также голосовали жители Херсонской области и Донбасса. Большинство жителей Запорожья одобрили присоединение региона к РФ, заявили в местном избиркоме. Всего проголосовали 90% жителей. В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Призовут 300 тысяч граждан, заявляли в Министерстве обороны РФ.

В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации после вхождения региона в состав России. Об этом URA.RU рассказал глава региона Евгений Балицкий. «Пока есть устная договоренность с руководством Российской Федерации, документы еще не подписаны. В Запорожье ближайшие несколько лет будет переходный этап, и у нас призывов не будет. Только добровольческая деятельность будет идти», — сказал Балицкий в разговоре с URA.RU. В Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. Также голосовали жители Херсонской области и Донбасса. Большинство жителей Запорожья одобрили присоединение региона к РФ, заявили в местном избиркоме. Всего проголосовали 90% жителей. В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Призовут 300 тысяч граждан, заявляли в Министерстве обороны РФ.