Власти Запорожья пообещали не проводить мобилизацию

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В Запорожье будут призывать только добровольцев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации после вхождения региона в состав России. Об этом URA.RU рассказал глава региона Евгений Балицкий.

«Пока есть устная договоренность с руководством Российской Федерации, документы еще не подписаны. В Запорожье ближайшие несколько лет будет переходный этап, и у нас призывов не будет. Только добровольческая деятельность будет идти», — сказал Балицкий в разговоре с URA.RU.

В Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. Также голосовали жители Херсонской области и Донбасса. Большинство жителей Запорожья одобрили присоединение региона к РФ, заявили в местном избиркоме. Всего проголосовали 90% жителей.

В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Призовут 300 тысяч граждан, заявляли в Министерстве обороны РФ.

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В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации после вхождения региона в состав России. Об этом URA.RU рассказал глава региона Евгений Балицкий. «Пока есть устная договоренность с руководством Российской Федерации, документы еще не подписаны. В Запорожье ближайшие несколько лет будет переходный этап, и у нас призывов не будет. Только добровольческая деятельность будет идти», — сказал Балицкий в разговоре с URA.RU. В Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. Также голосовали жители Херсонской области и Донбасса. Большинство жителей Запорожья одобрили присоединение региона к РФ, заявили в местном избиркоме. Всего проголосовали 90% жителей. В России объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Призовут 300 тысяч граждан, заявляли в Министерстве обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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