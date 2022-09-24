24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жители Нижневартовска выстроились в очереди на новой набережной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция набережной продолжится в 2023 году (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле детских площадок на недавно открытой набережной Оби скопились очереди из горожан. Информация об этом опубликована в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Первые выходные на новой набережной, у детских площадок выстроились очереди. Но это не мешает всем веселиться», — сообщается в посте.

Бульвар на набережной в Нижневартовске — первый участок новой прогулочной зоны. Реконструкция продолжится в 2023 году, сообщается на сайте городской администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили финансирование строительства новой набережной на фоне санкций. Из-за подорожавших материалов стоимость объекта выросла на 30%.

Жители Нижневартовска на новой набережной стояли в очередях
Участок набережной открыли на этой неделе
В соцсетях пишут, что очереди не мешали жителям веселиться

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В Нижневартовске (ХМАО) возле детских площадок на недавно открытой набережной Оби скопились очереди из горожан. Информация об этом опубликована в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Первые выходные на новой набережной, у детских площадок выстроились очереди. Но это не мешает всем веселиться», — сообщается в посте. Бульвар на набережной в Нижневартовске — первый участок новой прогулочной зоны. Реконструкция продолжится в 2023 году, сообщается на сайте городской администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили финансирование строительства новой набережной на фоне санкций. Из-за подорожавших материалов стоимость объекта выросла на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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