В Нижневартовске (ХМАО) возле детских площадок на недавно открытой набережной Оби скопились очереди из горожан. Информация об этом опубликована в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
«Первые выходные на новой набережной, у детских площадок выстроились очереди. Но это не мешает всем веселиться», — сообщается в посте.
Бульвар на набережной в Нижневартовске — первый участок новой прогулочной зоны. Реконструкция продолжится в 2023 году, сообщается на сайте городской администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили финансирование строительства новой набережной на фоне санкций. Из-за подорожавших материалов стоимость объекта выросла на 30%.
Жители Нижневартовска на новой набережной стояли в очередях
«Типичный краб 86 | Нижневартовск», «ВКонтакте»
Участок набережной открыли на этой неделе
«Типичный краб 86 | Нижневартовск», «ВКонтакте»
В соцсетях пишут, что очереди не мешали жителям веселиться
В Нижневартовске (ХМАО) возле детских площадок на недавно открытой набережной Оби скопились очереди из горожан. Информация об этом опубликована в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Первые выходные на новой набережной, у детских площадок выстроились очереди. Но это не мешает всем веселиться», — сообщается в посте. Бульвар на набережной в Нижневартовске — первый участок новой прогулочной зоны. Реконструкция продолжится в 2023 году, сообщается на сайте городской администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) увеличили финансирование строительства новой набережной на фоне санкций. Из-за подорожавших материалов стоимость объекта выросла на 30%.