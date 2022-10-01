Жители поселка Баранчинский в Кушвинском городском округе (Свердловская область) накололи дрова для воинской части в Елани, где проходят обучение мобилизованные. Об этом добровольцы рассказали URA.RU.
«Потрудились на славу! Дрова, которые будут согревать осенними вечерами наших мобилизованных земляков, готовы! Ждите, скоро будут. И мы вас с нетерпением ждем в скором времени домой», — поделились жители поселка.
Ранее в группе собирали добровольцев, которых попросили помочь с заготовкой дров для воинской части, где часть мобилизованных проходит обучение. Для мужчин, которые пришли колоть дрова, организовывали горячий обед. Как пояснили организаторы мероприятия, дрова отправят в Уральский окружной учебный центр (ОУЦ) в Елани.
В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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Добровольцев просили приходить с колуном или пилой
Фото: группа «Баранчинский. Защитим поселок вместе», vk.com
Жители Баранчинского накололи дров для воинской части в Елани
Фото: группа «Баранчинский. Защитим поселок вместе», vk.com
Жители поселка Баранчинский в Кушвинском городском округе (Свердловская область) накололи дрова для воинской части в Елани, где проходят обучение мобилизованные. Об этом добровольцы рассказали URA.RU. «Потрудились на славу! Дрова, которые будут согревать осенними вечерами наших мобилизованных земляков, готовы! Ждите, скоро будут. И мы вас с нетерпением ждем в скором времени домой», — поделились жители поселка. Ранее в группе собирали добровольцев, которых попросили помочь с заготовкой дров для воинской части, где часть мобилизованных проходит обучение. Для мужчин, которые пришли колоть дрова, организовывали горячий обед. Как пояснили организаторы мероприятия, дрова отправят в Уральский окружной учебный центр (ОУЦ) в Елани. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).