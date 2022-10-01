01 октября 2022

Жители свердловского поселка накололи дров для мобилизованных в Елани. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, дрова, печное отопление
Жители поселка Баранчинский накололи дров для Уральского окружного учебного центра (ОУЦ) в Елани Фото:
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Мобилизация в России

Жители поселка Баранчинский в Кушвинском городском округе (Свердловская область) накололи дрова для воинской части в Елани, где проходят обучение мобилизованные. Об этом добровольцы рассказали URA.RU.

«Потрудились на славу! Дрова, которые будут согревать осенними вечерами наших мобилизованных земляков, готовы! Ждите, скоро будут. И мы вас с нетерпением ждем в скором времени домой», — поделились жители поселка.

Ранее в группе собирали добровольцев, которых попросили помочь с заготовкой дров для воинской части, где часть мобилизованных проходит обучение. Для мужчин, которые пришли колоть дрова, организовывали горячий обед. Как пояснили организаторы мероприятия, дрова отправят в Уральский окружной учебный центр (ОУЦ) в Елани.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Добровольцев просили приходить с колуном или пилой
Фото:
Жители Баранчинского накололи дров для воинской части в Елани
Фото:

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Жители поселка Баранчинский в Кушвинском городском округе (Свердловская область) накололи дрова для воинской части в Елани, где проходят обучение мобилизованные. Об этом добровольцы рассказали URA.RU. «Потрудились на славу! Дрова, которые будут согревать осенними вечерами наших мобилизованных земляков, готовы! Ждите, скоро будут. И мы вас с нетерпением ждем в скором времени домой», — поделились жители поселка. Ранее в группе собирали добровольцев, которых попросили помочь с заготовкой дров для воинской части, где часть мобилизованных проходит обучение. Для мужчин, которые пришли колоть дрова, организовывали горячий обед. Как пояснили организаторы мероприятия, дрова отправят в Уральский окружной учебный центр (ОУЦ) в Елани. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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