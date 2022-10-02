В ХМАО комиссия по ошибкам мобилизации вернула домой несколько югорчан

03 октября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Главной причиной возвращения стали медицинские показания Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Несколько жителей Ханты-Мансийского автономного округа вернутся домой благодаря вмешательству правительственной комиссии по ошибкам мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. «В основном это просьбы родственников мобилизованных учесть имеющиеся у них медицинские противопоказания к воинской службе. По месту призыва в военкоматах врачи проводят только первичный осмотр мобилизованных. Те, кто имеют противопоказания для несения воинской службы, порой не могут подтвердить это соответствующими медицинскими документами и должны быть направлены на дополнительное медицинское обследование в медицинскую организацию. В результате работы рабочей группы компетентными органами были подтверждены несколько фактов медицинских ограничений для прохождения воинской службы, принято решение о возврате мобилизованных домой», — говорится в сообщении.



По сообщению руководителя комиссии на 2 октября 2022 года всего поступило 96 обращений по ошибкам мобилизации. По 19 обращениям граждане не призваны на военную службу по мобилизации, по 11 обращениям окружным департаментом здравоохранения ведется работа по информированию о подтвердившихся диагнозах до медицинской призывной комиссии, а 27 обращений не подтвердились.



Ранее URA.RU сообщало, что девять мобилизованных югорчан, у которых есть проблемы со здоровьем, в том числе стрелок с дефектами зрения, отправились домой из учебного центра в Омске после обращения к уполномоченному по правам человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько жителей Ханты-Мансийского автономного округа вернутся домой благодаря вмешательству правительственной комиссии по ошибкам мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. «В основном это просьбы родственников мобилизованных учесть имеющиеся у них медицинские противопоказания к воинской службе. По месту призыва в военкоматах врачи проводят только первичный осмотр мобилизованных. Те, кто имеют противопоказания для несения воинской службы, порой не могут подтвердить это соответствующими медицинскими документами и должны быть направлены на дополнительное медицинское обследование в медицинскую организацию. В результате работы рабочей группы компетентными органами были подтверждены несколько фактов медицинских ограничений для прохождения воинской службы, принято решение о возврате мобилизованных домой», — говорится в сообщении. По сообщению руководителя комиссии на 2 октября 2022 года всего поступило 96 обращений по ошибкам мобилизации. По 19 обращениям граждане не призваны на военную службу по мобилизации, по 11 обращениям окружным департаментом здравоохранения ведется работа по информированию о подтвердившихся диагнозах до медицинской призывной комиссии, а 27 обращений не подтвердились. Ранее URA.RU сообщало, что девять мобилизованных югорчан, у которых есть проблемы со здоровьем, в том числе стрелок с дефектами зрения, отправились домой из учебного центра в Омске после обращения к уполномоченному по правам человека.