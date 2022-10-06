В ХМАО начинают проводить назальную вакцинацию от коронавируса

07 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Вакцинацию будут проводить вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО привезли 48 тысяч распыляющих насадок для назальной вакцинации от коронавируса, их уже начали распределять по поликлиникам. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «На региональный аптечный склад поступили 48000 специальных распыляющих насадок для назальной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Они уже распределены в поликлиники Нижневартовска и Сургута. До 12 октября будут доставлены во все медорганизации округа», — сообщил в своем telegram-канале Добровольский. По словам директора депздрава, вакцинация будет проводиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В методических рекомендациях по вакцинопрофилактике Минздрава РФ предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО завезли назальную вакцину от коронавируса. Однако привиться ей было невозможно из-за отсутствия атомайзеров (специальный распылителей).

В ХМАО привезли 48 тысяч распыляющих насадок для назальной вакцинации от коронавируса, их уже начали распределять по поликлиникам. Об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «На региональный аптечный склад поступили 48000 специальных распыляющих насадок для назальной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Они уже распределены в поликлиники Нижневартовска и Сургута. До 12 октября будут доставлены во все медорганизации округа», — сообщил в своем telegram-канале Добровольский. По словам директора депздрава, вакцинация будет проводиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В методических рекомендациях по вакцинопрофилактике Минздрава РФ предусмотрена возможность интраназального введения этой вакцины. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО завезли назальную вакцину от коронавируса. Однако привиться ей было невозможно из-за отсутствия атомайзеров (специальный распылителей).