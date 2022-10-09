NYT: Запад признал правоту Путина

NYT: Запад признал, что мир становится многополярным, подтвердив слова Путина

10 октября 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Как пишет газета, современный мир становится многополярным, а США и Запад теряют влияние Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад признал правоту президента РФ Владимира Путина о несостоятельности однополярного мироустройства. Об этом сообщает газета The New York Times. «Глобализированный мир становится многополярным, с возрождением „цивилизационных государств“, конкурирующих за свои сферы влияния. <…> Мир действительно отреагировал на конфликт на Украине по многополярным линиям», — пишут авторы издания. Также подчеркивается, что такие страны, как Китай, Индия, а также Саудовская Аравия и другие арабские страны, имеют заметно сильное влияние на мир. При этом страны Запада и США все больше приходят в упадок. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки создания однополярного мира абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств, писала «Национальная служба новостей». Также президент подчеркивал, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершена, сообщал Life .

Запад признал правоту президента РФ Владимира Путина о несостоятельности однополярного мироустройства. Об этом сообщает газета The New York Times. «Глобализированный мир становится многополярным, с возрождением „цивилизационных государств“, конкурирующих за свои сферы влияния. <…> Мир действительно отреагировал на конфликт на Украине по многополярным линиям», — пишут авторы издания. Также подчеркивается, что такие страны, как Китай, Индия, а также Саудовская Аравия и другие арабские страны, имеют заметно сильное влияние на мир. При этом страны Запада и США все больше приходят в упадок. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки создания однополярного мира абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств, писала «Национальная служба новостей». Также президент подчеркивал, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершена, сообщал Life.