Глава Надымского района поздравил победителя межрегионального конкурса «Полярная Звезда»

Мэр из ЯНАО поздравил победителя межрегионального конкурса с победой Фото: Дарья Попова © URA.RU

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя XXV открытого межрегионального конкурса эстрадного творчества «Полярная Звезда». Им стал Даниил Мишуков — житель города Надыма. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале.

«Отличная новость, земляки, о надымчанине Данииле Мишукове: он стал обладателем наивысшей награды — Гран-при XXV открытого межрегионального конкурса „Полярная Звезда“. Вместе с вами горжусь успехом Даниила и желаю ему успешного развития на творческом пути, любящих и благодарных слушателей, крепкого здоровья и счастья», — говорится в сообщении.

Также Дмитрий Жаромских поблагодарил педагога Ольгу Владимировну Полякову за силы и любовь, вложенные в артиста. Он отметил, что благодаря таким наставникам надымская земля полнится талантами.

Ранее URA.RU рассказывало, что Даниил Мишуков стал обладателем Гран-при межрегионального конкурса. Состязание между исполнителями прошло в городе Салехарде.