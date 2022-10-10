Мэр из ЯНАО поздравил победителя межрегионального конкурса

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя XXV открытого межрегионального конкурса эстрадного творчества «Полярная Звезда». Им стал Даниил Мишуков — житель города Надыма. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале.
«Отличная новость, земляки, о надымчанине Данииле Мишукове: он стал обладателем наивысшей награды — Гран-при XXV открытого межрегионального конкурса „Полярная Звезда“. Вместе с вами горжусь успехом Даниила и желаю ему успешного развития на творческом пути, любящих и благодарных слушателей, крепкого здоровья и счастья», — говорится в сообщении.
Также Дмитрий Жаромских поблагодарил педагога Ольгу Владимировну Полякову за силы и любовь, вложенные в артиста. Он отметил, что благодаря таким наставникам надымская земля полнится талантами.
Ранее URA.RU рассказывало, что Даниил Мишуков стал обладателем Гран-при межрегионального конкурса. Состязание между исполнителями прошло в городе Салехарде.
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