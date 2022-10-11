Тюменец вернулся из-за границы, передумав прятаться от мобилизации

Житель Тюмени бросил работу в Киргизии, чтобы пойти в армию

12 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменец бросил работу в Киргизии, чтобы попасть под мобилизацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Тюмени, переехавший в Киргизию после объявления частичной мобилизации, вернулся в Россию, чтобы пойти в армию. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Тюменец пояснил, что принял такое решение после того, как его одноклассники и друзья были призваны на службу в ВС РФ из запаса. «Когда некоторые мои одноклассники и друзья попали под мобилизацию, мне стало стыдно перед ними и собой. Я подумал, что тоже должен быть с ними в одном строю, решил бросить работу в Киргизии и вернуться. На днях приехал обратно в Тюмень. Жду повестку. Если не придет в течение недели, пойду в военкомат сам», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. Он добавил, что за время пребывания в Киргизии успел найти высокооплачиваемую работу в сфере IT. Тюменец добавил, что о своем решении вернуться в Россию не жалеет. Родные и близкие в этом вопросе его поддержали. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут 300 тыс. граждан России. В первую очередь, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку на базе полигона ТВВИКУ.

Житель Тюмени, переехавший в Киргизию после объявления частичной мобилизации, вернулся в Россию, чтобы пойти в армию. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Тюменец пояснил, что принял такое решение после того, как его одноклассники и друзья были призваны на службу в ВС РФ из запаса. «Когда некоторые мои одноклассники и друзья попали под мобилизацию, мне стало стыдно перед ними и собой. Я подумал, что тоже должен быть с ними в одном строю, решил бросить работу в Киргизии и вернуться. На днях приехал обратно в Тюмень. Жду повестку. Если не придет в течение недели, пойду в военкомат сам», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. Он добавил, что за время пребывания в Киргизии успел найти высокооплачиваемую работу в сфере IT. Тюменец добавил, что о своем решении вернуться в Россию не жалеет. Родные и близкие в этом вопросе его поддержали. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Минобороны, под нее попадут 300 тыс. граждан России. В первую очередь, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку на базе полигона ТВВИКУ.