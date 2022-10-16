Тюменцам придется копить больше семи лет для покупки автомобиля

17 октября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Тюменцам придется копить дольше, чем жителям ХМАО и ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Тюменской области требуется чуть больше семи лет, чтобы накопить на новый автомобиль. Почти вдвое меньше нужно для того чтобы приобрести подержанное авто. Регион оказался одним из наиболее благоприятных, заняв среди субъектов РФ 21 место в рейтинге по способности населения накопить на автомобиль. «Накопить на новый автомобиль тюменцы могут за 7,4 лет. Покупка поддержанной машины вынудит копить 4,3 года», — сообщили РИА «Новости». Регион занял 21 место в общем рейтинге. Выше в «тюменской матрешке» оказались ЯНАО и ХМАО, которые заняли второе и седьмое место соответственно. Модель накопления в исследовании была следующей. От медианной зарплаты в регионе взяли 50% на сбережения, которые будут храниться на банковском вкладе. Процентную ставку по депозиту приняли на уровне 7,5%. Цена нового автомобиля была установлена на сумме в 2,3 миллиона рублей, в то время как за поддержанный подразумевается отдать 1,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО потребуется три года и десять месяцев, чтобы купить новый автомобиль. В ХМАО придется копить на год дольше.

Жителям Тюменской области требуется чуть больше семи лет, чтобы накопить на новый автомобиль. Почти вдвое меньше нужно для того чтобы приобрести подержанное авто. Регион оказался одним из наиболее благоприятных, заняв среди субъектов РФ 21 место в рейтинге по способности населения накопить на автомобиль. «Накопить на новый автомобиль тюменцы могут за 7,4 лет. Покупка поддержанной машины вынудит копить 4,3 года», — сообщили РИА «Новости». Регион занял 21 место в общем рейтинге. Выше в «тюменской матрешке» оказались ЯНАО и ХМАО, которые заняли второе и седьмое место соответственно. Модель накопления в исследовании была следующей. От медианной зарплаты в регионе взяли 50% на сбережения, которые будут храниться на банковском вкладе. Процентную ставку по депозиту приняли на уровне 7,5%. Цена нового автомобиля была установлена на сумме в 2,3 миллиона рублей, в то время как за поддержанный подразумевается отдать 1,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО потребуется три года и десять месяцев, чтобы купить новый автомобиль. В ХМАО придется копить на год дольше.