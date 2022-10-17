Власти Челябинской области подготовили землякам, которые проходят боевое слаживание в рамках частичной мобилизации в Свердловской области, снаряжение и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, груз отправят со дня на день.
«Для каждого военнослужащего предусмотрены личная аптечка, подшлемник, фонарик, туристический коврик, новый зимний спальный мешок, шапка, носки, теплые перчатки, а также сухой паек и тушенка. Сформированный груз в Свердловскую область будет доставлен уже завтра и передан военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.
Там отметили, что груз получат мобилизованные, проходящие слаживание в Еланском гарнизоне и в 32 военном городке в Екатеринбурге. Он был сформирован исходя из желаний самих мобилизованных, а также их родственников. Формированием груза занималось министерство общественной безопасности Челябинской области.
Машина отправится в Свердловскую область 18 октября
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Власти Челябинской области подготовили землякам, которые проходят боевое слаживание в рамках частичной мобилизации в Свердловской области, снаряжение и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, груз отправят со дня на день. «Для каждого военнослужащего предусмотрены личная аптечка, подшлемник, фонарик, туристический коврик, новый зимний спальный мешок, шапка, носки, теплые перчатки, а также сухой паек и тушенка. Сформированный груз в Свердловскую область будет доставлен уже завтра и передан военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Там отметили, что груз получат мобилизованные, проходящие слаживание в Еланском гарнизоне и в 32 военном городке в Екатеринбурге. Он был сформирован исходя из желаний самих мобилизованных, а также их родственников. Формированием груза занималось министерство общественной безопасности Челябинской области. С началом частичной мобилизации власти региона призвали жителей помочь со сбором мобилизованным землякам. Одновременно с этим губернатора Алексей Текслер дал команду предприятиям переформировать производства под фронтовые нужды. Как сообщил глава региона, к концу предыдущей неделе в регионе должны были полностью закрыть нужды мобилизованных.