Челябинские власти приготовили мобилизованным землякам в Екатеринбурге амуницию и теплые вещи. Фото

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, спальный мешок, мобилизация
Груз формировался исходя из желаний мобилизованных и их родственников Фото:
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Мобилизация в России

Власти Челябинской области подготовили землякам, которые проходят боевое слаживание в рамках частичной мобилизации в Свердловской области, снаряжение и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, груз отправят со дня на день.

«Для каждого военнослужащего предусмотрены личная аптечка, подшлемник, фонарик, туристический коврик, новый зимний спальный мешок, шапка, носки, теплые перчатки, а также сухой паек и тушенка. Сформированный груз в Свердловскую область будет доставлен уже завтра и передан военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Там отметили, что груз получат мобилизованные, проходящие слаживание в Еланском гарнизоне и в 32 военном городке в Екатеринбурге. Он был сформирован исходя из желаний самих мобилизованных, а также их родственников. Формированием груза занималось министерство общественной безопасности Челябинской области.

С началом частичной мобилизации власти региона призвали жителей помочь со сбором мобилизованным землякам. Одновременно с этим губернатора Алексей Текслер дал команду предприятиям переформировать производства под фронтовые нужды. Как сообщил глава региона, к концу предыдущей неделе в регионе должны были полностью закрыть нужды мобилизованных.

Машина отправится в Свердловскую область 18 октября
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Власти Челябинской области подготовили землякам, которые проходят боевое слаживание в рамках частичной мобилизации в Свердловской области, снаряжение и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, груз отправят со дня на день. «Для каждого военнослужащего предусмотрены личная аптечка, подшлемник, фонарик, туристический коврик, новый зимний спальный мешок, шапка, носки, теплые перчатки, а также сухой паек и тушенка. Сформированный груз в Свердловскую область будет доставлен уже завтра и передан военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Там отметили, что груз получат мобилизованные, проходящие слаживание в Еланском гарнизоне и в 32 военном городке в Екатеринбурге. Он был сформирован исходя из желаний самих мобилизованных, а также их родственников. Формированием груза занималось министерство общественной безопасности Челябинской области. С началом частичной мобилизации власти региона призвали жителей помочь со сбором мобилизованным землякам. Одновременно с этим губернатора Алексей Текслер дал команду предприятиям переформировать производства под фронтовые нужды. Как сообщил глава региона, к концу предыдущей неделе в регионе должны были полностью закрыть нужды мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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