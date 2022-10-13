Челябинская область полностью закроет потребности мобилизованных в снаряжении до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

До конца недели мобилизованных жителей Челябинской области полностью обеспечат снаряжением, выпуск которого налажен на предприятиях региона. Об этом заявил 14 октября губернатор Алексей Текслер, передает с места инспекции одного из предприятий-поставщиков корреспондент URA.RU.

«С началом частичной мобилизации мы поставили задачи нашей промышленности обеспечить всем необходимым наших мобилизованных. На этой недели мы полностью закроем все потребности, закончим все поставки. Этот процесс уже практически завершен», — сообщил Текслер журналистам после осмотра производства термобелья для нужд армии.

Одной из первоочередных задач стало производство снаряжения для мобилизованных. В частности предприятие «Спецтехнологии» наращивает бронежилетов, обувная фабрика «Юничел» — армейских ботинок, фабрика «Ян» в Кременкуле — термобелья, а предприятие «Вторком» — удобных в транспортировке походных матрасов (ковриков). Также развернуто производство спальных мешков,

Ранее Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Призванным по частичной мобилизации предоставят газовую горелку, фонарик и сухпаек. На Областном аптечном складе для них укомплектовали индивидуальные аптечки из 21 позиции.

Частичную мобилизацию в РФ начали 21 сентября. Челябинская область выполнила заданный ей план примерно на 70%, при этом 21% мобилизованных добровольцы. Это позволило остановить набор в ранее сформированные именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец».