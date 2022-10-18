Тюменский депутат Госдумы уличил Эстонию в двойных стандартах по отношению к России

19 октября 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (справа на фото) заметил непоследовательность в действиях Эстонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин отметил нелогичность действий правительства Эстонии, которое объявило российский режим террористическим. Он заметил, что, несмотря на объявление РФ спонсором терроризма, страны активно восстанавливают торговлю между собой. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма. В этот же момент появился список ряда стран Евро (рейха)союза, которые восстановили торговлю с Россией до уровня 24 февраля. Эстония в числе этих стран! Эстония сама причислила себя к спонсорам терроризма? Чудны дела твои, Господи…» — прокомментировал Брыкин решение эстонских властей. Согласно данным ведомств, страны Евросоюза начали восстанавливать торговлю с Россией. Семь стран из объединения вернули объем экспорта и импорта товаров на уровень февраля этого года. Среди них оказалась Эстония, которая 18 октября объявила Россию террористическим государством. Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин также выступил против гомосексуализма. Депутат заявил, что эта проблема создавалась в России давно и ведется она в интересах западных стран. По его словам, только изменения в законе помогут справиться с данной ситуацией.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин отметил нелогичность действий правительства Эстонии, которое объявило российский режим террористическим. Он заметил, что, несмотря на объявление РФ спонсором терроризма, страны активно восстанавливают торговлю между собой. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма. В этот же момент появился список ряда стран Евро (рейха)союза, которые восстановили торговлю с Россией до уровня 24 февраля. Эстония в числе этих стран! Эстония сама причислила себя к спонсорам терроризма? Чудны дела твои, Господи…» — прокомментировал Брыкин решение эстонских властей. Согласно данным ведомств, страны Евросоюза начали восстанавливать торговлю с Россией. Семь стран из объединения вернули объем экспорта и импорта товаров на уровень февраля этого года. Среди них оказалась Эстония, которая 18 октября объявила Россию террористическим государством. Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин также выступил против гомосексуализма. Депутат заявил, что эта проблема создавалась в России давно и ведется она в интересах западных стран. По его словам, только изменения в законе помогут справиться с данной ситуацией.