Депутат Госдумы от Тюмени высказался о гомосексуализме

Николай Брыкин считает, что гомосексуализм разрушает традиционные семейные ценности

17 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (на фото справа) поддерживает внесение запрета ради защиты и сохранения традиционных семейных ценностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин считает, что гомосексуализм разрушает семейные ценности. Он выступил в поддержку запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Свое мнение он опубликовал в собственном telegram-канале. «Проблема мужеложства и содомии в обществе назрела давно и та информационная атака по пропаганде гомосексуализма, которая велась многие годы и ведется в отношении граждан нашей страны в интересах запада, является оружием, способным разрушить не только традиционные семейные ценности, но и страну в целом. Это скрытое моральное разложение населения. Поэтому, считаю необходимым вносить изменения в совершенствование законодательства. Только так мы сможем побороть всю эту нечисть и спасти Россию!» — высказался депутат. Брыкин считает, что только внесение такого запрета сможет защитить семейные и христианские ценности в стране. Также он подчеркнул, что данная инициатива будет рассмотрена на первом чтении в ближайшее время.

Депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин считает, что гомосексуализм разрушает семейные ценности. Он выступил в поддержку запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Свое мнение он опубликовал в собственном telegram-канале. «Проблема мужеложства и содомии в обществе назрела давно и та информационная атака по пропаганде гомосексуализма, которая велась многие годы и ведется в отношении граждан нашей страны в интересах запада, является оружием, способным разрушить не только традиционные семейные ценности, но и страну в целом. Это скрытое моральное разложение населения. Поэтому, считаю необходимым вносить изменения в совершенствование законодательства. Только так мы сможем побороть всю эту нечисть и спасти Россию!» — высказался депутат. Брыкин считает, что только внесение такого запрета сможет защитить семейные и христианские ценности в стране. Также он подчеркнул, что данная инициатива будет рассмотрена на первом чтении в ближайшее время.