19 октября 2022
18 октября 2022

В ЯНАО из-за аварийного морга трупы будут возить из города в город

Власти оплатят перевозку тел умерших из Муравленко в морг Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
Перевозку тел в морг оплатят из бюджета Фото:

Тела умерших жителей Муравленко (ЯНАО) будут доставлять в морг Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Существующий на сегодня морг находится в аварийном состоянии. В связи с этим в отдельно стоящем здании на территории больничного городка ведется ремонт помещения для использования его в качестве морга. Муравленковская городская больница приносит свои извинения за доставленные жителям города неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего запуска данного объекта», — сообщили агентству в ведомстве.

Перевозка тел умерших в морг Ноябрьска и обратно будет осуществляться за счет бюджета Муравленко. Власти планируют, что морг в городе заработает в начале 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители отдаленных поселений ЯНАО не могут вывезти тела умерших родственников. Причиной стало то, что подрядчик не доставил вовремя модульные морги.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Тела умерших жителей Муравленко (ЯНАО) будут доставлять в морг Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Существующий на сегодня морг находится в аварийном состоянии. В связи с этим в отдельно стоящем здании на территории больничного городка ведется ремонт помещения для использования его в качестве морга. Муравленковская городская больница приносит свои извинения за доставленные жителям города неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего запуска данного объекта», — сообщили агентству в ведомстве. Перевозка тел умерших в морг Ноябрьска и обратно будет осуществляться за счет бюджета Муравленко. Власти планируют, что морг в городе заработает в начале 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что жители отдаленных поселений ЯНАО не могут вывезти тела умерших родственников. Причиной стало то, что подрядчик не доставил вовремя модульные морги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...