В ЯНАО из-за аварийного морга трупы будут возить из города в город

Власти оплатят перевозку тел умерших из Муравленко в морг Ноябрьска

Перевозку тел в морг оплатят из бюджета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тела умерших жителей Муравленко (ЯНАО) будут доставлять в морг Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Существующий на сегодня морг находится в аварийном состоянии. В связи с этим в отдельно стоящем здании на территории больничного городка ведется ремонт помещения для использования его в качестве морга. Муравленковская городская больница приносит свои извинения за доставленные жителям города неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего запуска данного объекта», — сообщили агентству в ведомстве.

Перевозка тел умерших в морг Ноябрьска и обратно будет осуществляться за счет бюджета Муравленко. Власти планируют, что морг в городе заработает в начале 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители отдаленных поселений ЯНАО не могут вывезти тела умерших родственников. Причиной стало то, что подрядчик не доставил вовремя модульные морги.