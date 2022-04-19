Свердловский поставщик оставил села ЯНАО без моргов

19 апреля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Подрядчик не доставил модульные морги в отдаленные поселения Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители отдаленных поселений ЯНАО не могут вывезти тела умерших, поскольку подрядчик властей вовремя не доставил на места модульные морги. Как сообщили URA.RU в окружной дирекции капитального строительства, поставщиком является свердловская компания «Группа Ермак». «С подрядчиком идет претензионная работа за срыв сроков исполнения контрактов, суммы взысканий по неустойкам — от 1,7 до 4 миллионов рублей. Наихудший вариант развития ситуации, это расторжение контрактов в одностороннем порядке, включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, взыскание неустойки в судебном порядке», — сообщили агентству в ведомстве. Получить оперативный комментарий в ООО «Группа Ермак» агентству не удалось. По указанным в интернете номерам никто не ответил. В компанию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что среди ямальцев проводился опрос о том, как они относятся к появлению крематория в регионе. Большинство опрошенных высказались за альтернативный способ погребения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Жители отдаленных поселений ЯНАО не могут вывезти тела умерших, поскольку подрядчик властей вовремя не доставил на места модульные морги. Как сообщили URA.RU в окружной дирекции капитального строительства, поставщиком является свердловская компания «Группа Ермак». «С подрядчиком идет претензионная работа за срыв сроков исполнения контрактов, суммы взысканий по неустойкам — от 1,7 до 4 миллионов рублей. Наихудший вариант развития ситуации, это расторжение контрактов в одностороннем порядке, включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, взыскание неустойки в судебном порядке», — сообщили агентству в ведомстве. Получить оперативный комментарий в ООО «Группа Ермак» агентству не удалось. По указанным в интернете номерам никто не ответил. В компанию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что среди ямальцев проводился опрос о том, как они относятся к появлению крематория в регионе. Большинство опрошенных высказались за альтернативный способ погребения.