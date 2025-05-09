Полянский предложил переосмыслить роль ООН

РФ поддерживает взвешенный подход к реформам ООН, подчеркивая необходимость развития организации. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем", — передает его слова РИА Новости. Полянский уточнил, что главное — не просто менять структуру, а повышать эффективность ее работы при сохранении ключевых принципов.
Полянский также акцентировал важность роли государств-членов в решении вопросов финансирования ООН. Бездумное сокращение ресурсов, по его словам, подорвет способность организации выполнять основные мандаты.
Россия и США поддерживают рабочие контакты в ООН, позволяющие взаимодействовать по ключевым вопросам. Полянский отметил, что с приходом нового американского постпреда Москва надеется на более активную позицию делегации США.
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