Полянский предложил переосмыслить роль ООН

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Полянский считает, что ООН нужно вдумчивое переосмысление
Полянский считает, что ООН нужно вдумчивое переосмысление Фото:

РФ поддерживает взвешенный подход к реформам ООН, подчеркивая необходимость развития организации. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем", — передает его слова РИА Новости. Полянский уточнил, что главное — не просто менять структуру, а повышать эффективность ее работы при сохранении ключевых принципов.

Полянский также акцентировал важность роли государств-членов в решении вопросов финансирования ООН. Бездумное сокращение ресурсов, по его словам, подорвет способность организации выполнять основные мандаты.

Россия и США поддерживают рабочие контакты в ООН, позволяющие взаимодействовать по ключевым вопросам. Полянский отметил, что с приходом нового американского постпреда Москва надеется на более активную позицию делегации США.

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РФ поддерживает взвешенный подход к реформам ООН, подчеркивая необходимость развития организации. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "ООН, как любой организации, нельзя стоять на месте. Вдумчивое переосмысление ее роли и повышение эффективности работы мы вполне приветствуем", — передает его слова РИА Новости. Полянский уточнил, что главное — не просто менять структуру, а повышать эффективность ее работы при сохранении ключевых принципов. Полянский также акцентировал важность роли государств-членов в решении вопросов финансирования ООН. Бездумное сокращение ресурсов, по его словам, подорвет способность организации выполнять основные мандаты. Россия и США поддерживают рабочие контакты в ООН, позволяющие взаимодействовать по ключевым вопросам. Полянский отметил, что с приходом нового американского постпреда Москва надеется на более активную позицию делегации США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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