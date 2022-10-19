Банки пояснили, когда мобилизованным курганцам и их семьям не нужно расплачиваться по кредитам

Курганские семьи не будут платить по кредитам в случае гибели или признания инвалидности мобилизованного

20 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

В случае смерти военнослужащего члены его семьи не будут выполнять обязательства по кредитам погибшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Банки перечислили случаи, при наступлении которых военнослужащие и их семьи могут не выплачивать кредиты, к ним относятся: гибель, смертельное ранение или заболевание, а также назначение военному I группы инвалидности. Соответствующая информация указана на сайте Сбера и в группе курганского центра социальной помощи семьи и детям в соцсети «ВКонтакте». «Долг подлежит списанию в случае получения инвалидности 1-й группы и гибели военнослужащего. Обязательства по кредитам членов его семьи также могут быть прекращены в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года», — пишут в Сбере. Аналогичные правила действуют для клиентов ПАО Банк «ФК Открытие», условия описаны в памятке для заемщиков по предоставлению кредитных каникул военнослужащим. Документ опубликован в группе курганского центра соцпомощи. Согласно статье 2 №377-ФЗ от 7 октября 2022 года, в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он умер при выполнении задач при проведении СВО, либо после боевых действий вследствие ранений, травмы, контузии или заболевания, полученного в спецоперации, то его обязательства по кредитному договору прекращаются, в том числе если он стал инвалидом I группы. При этом обязательства снимаются и с членов семьи погибшего. Как отмечено в законе, причинную связь травмы и болезни, приведшей к смерти, будет устанавливать военно-врачебная комиссия. Этими полномочия также обладают федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. До этого URA.RU писало, что мобилизованные курганцы, являющиеся клиентами Сбербанка, могут оформить кредитные каникулы в соответствующем разделе «Сбербанк.Онлайн». Получить консультацию можно звонить по номеру 900, телефонная линия действует круглосуточно. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Банки перечислили случаи, при наступлении которых военнослужащие и их семьи могут не выплачивать кредиты, к ним относятся: гибель, смертельное ранение или заболевание, а также назначение военному I группы инвалидности. Соответствующая информация указана на сайте Сбера и в группе курганского центра социальной помощи семьи и детям в соцсети «ВКонтакте». «Долг подлежит списанию в случае получения инвалидности 1-й группы и гибели военнослужащего. Обязательства по кредитам членов его семьи также могут быть прекращены в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года», — пишут в Сбере. Аналогичные правила действуют для клиентов ПАО Банк «ФК Открытие», условия описаны в памятке для заемщиков по предоставлению кредитных каникул военнослужащим. Документ опубликован в группе курганского центра соцпомощи. Согласно статье 2 №377-ФЗ от 7 октября 2022 года, в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он умер при выполнении задач при проведении СВО, либо после боевых действий вследствие ранений, травмы, контузии или заболевания, полученного в спецоперации, то его обязательства по кредитному договору прекращаются, в том числе если он стал инвалидом I группы. При этом обязательства снимаются и с членов семьи погибшего. Как отмечено в законе, причинную связь травмы и болезни, приведшей к смерти, будет устанавливать военно-врачебная комиссия. Этими полномочия также обладают федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. До этого URA.RU писало, что мобилизованные курганцы, являющиеся клиентами Сбербанка, могут оформить кредитные каникулы в соответствующем разделе «Сбербанк.Онлайн». Получить консультацию можно звонить по номеру 900, телефонная линия действует круглосуточно. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.