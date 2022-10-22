Две страны ЕС не пустили на важное заседание ООН из-за России

Литва и Румыния не были допущены на заседание Совбеза ООН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в организации.
«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии» — сказал собеседник агентства. По его словам, РФ обосновала это тем, что в мероприятии участвовало достаточно представителей Евросоюза.
Ранее стало известно, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Сергея Кислицы на заседании СБ ООН. Он уточнил, что это связано с недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов, которые оставил в соцсетях Сергей Кислица.
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