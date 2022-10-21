21 октября 2022

Небензя отказался слушать речь постпреда Украины в ООН

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Василий Небензя отказался выслушивать речь Сергея Кислицы в стенах СБ ООН Фото:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Сергея Кислицы в стенах Совета безопасности. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН.

«Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, я не буду», — заявил Василий Небензя. Он уточнил, что это связано с недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов, которые оставил в соцсетях Сергей Кислица.

Ранее Кислица опубликовал в соцсетях комментарий, в котором оскорбил зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского и назвал логику Москвы «дебильной», передает RT. Полянский в ответ заявил, что поведение украинского дипломата создает соответствующее отношение к его стране.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Сергея Кислицы в стенах Совета безопасности. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН. «Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, я не буду», — заявил Василий Небензя. Он уточнил, что это связано с недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов, которые оставил в соцсетях Сергей Кислица. Ранее Кислица опубликовал в соцсетях комментарий, в котором оскорбил зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского и назвал логику Москвы «дебильной», передает RT. Полянский в ответ заявил, что поведение украинского дипломата создает соответствующее отношение к его стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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