Сенатор Пушков ответил на протест Макрона в адрес США

Пушков поддержал обвинения Макрона в адрес США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Российского сенатора Алексея Пушкова удивили обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес властей США из-за цен на газ. Он убежден, что в делах торговли с американскими властями не стоит ждать искренности.
«Искренность в трансатлантической торговле? Откуда Макрон взял такое?», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, ни о какой подлинной искренности в торговле с Америкой речи нет «и не будет».
Ранее Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости.
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