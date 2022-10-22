22 октября 2022

Сенатор Пушков ответил на протест Макрона в адрес США

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Пушков поддержал обвинения Макрона в адрес США Фото:
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Российского сенатора Алексея Пушкова удивили обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес властей США из-за цен на газ. Он убежден, что в делах торговли с американскими властями не стоит ждать искренности.

«Искренность в трансатлантической торговле? Откуда Макрон взял такое?», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, ни о какой подлинной искренности в торговле с Америкой речи нет «и не будет».

Ранее Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости.

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Российского сенатора Алексея Пушкова удивили обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес властей США из-за цен на газ. Он убежден, что в делах торговли с американскими властями не стоит ждать искренности. «Искренность в трансатлантической торговле? Откуда Макрон взял такое?», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, ни о какой подлинной искренности в торговле с Америкой речи нет «и не будет». Ранее Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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