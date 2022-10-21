Макрон обвинил США в двойных стандартах по отношению к Европе

21 октября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент Франции недоволен, что американские цены на газ дешевле, чем для Европы Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости. «Это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в 3-4 раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил Макрон после заседания Европейского совета. Трансляция велась на сайте Le Figaro. Ранее в Кремле заявили, что Европа зависима от США в сфере энергетики. Это негативно повлияет на европейский континент через 10-20 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что американцы зарабатывают бешеные деньги, потому что продают в три, в четыре раза дороже газ, чем это могла бы делать Россия. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. После того как страны ЕС ограничили поставки газа из России в Европу, они столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах из-за цен на энергию. Он недоволен разницей в стоимости. «Это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в 3-4 раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил Макрон после заседания Европейского совета. Трансляция велась на сайте Le Figaro. Ранее в Кремле заявили, что Европа зависима от США в сфере энергетики. Это негативно повлияет на европейский континент через 10-20 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что американцы зарабатывают бешеные деньги, потому что продают в три, в четыре раза дороже газ, чем это могла бы делать Россия. США и страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. После того как страны ЕС ограничили поставки газа из России в Европу, они столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.