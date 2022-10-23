23 октября 2022
22 октября 2022

Экс-командир тюменского ОМОН Бровкин дал совет родственникам мобилизованных

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Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, депутат, городская дума, бровкин валерий
Валерий Бровкин прошел через 16 служебных командировок на Кавказ Фото:
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Мобилизация в России

Первый командир тюменского ОМОНа, ветеран боевых действий Валерий Бровкин посоветовал родным мобилизованных и добровольцев верить в то, что их мужчины вернутся домой после СВО. Слова ветерана приводит информационный центр правительства Тюменской области.

«Верьте, ждите. И знайте, что ваши мужья, сыновья, отцы выполняют тяжелую работу. Но выполнив ее, обязательно вернутся домой», — сказал экс-командир, побывавший в 16 служебных командировках на Кавказ.

По словам Бровкина, тюменские военные, с которыми он держит связь, не жалуются на условия службы. »«Там нормальные парни, настоящие мужчины, которые понимают, что зона боевых действий — это не курорт с салфетками и горячей ванной. Родина в опасности, нацистов надо денацифицировать», — отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. 24 октября очередная партия тюменских мобилизованных отправилась к месту несения службы.

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Первый командир тюменского ОМОНа, ветеран боевых действий Валерий Бровкин посоветовал родным мобилизованных и добровольцев верить в то, что их мужчины вернутся домой после СВО. Слова ветерана приводит информационный центр правительства Тюменской области. «Верьте, ждите. И знайте, что ваши мужья, сыновья, отцы выполняют тяжелую работу. Но выполнив ее, обязательно вернутся домой», — сказал экс-командир, побывавший в 16 служебных командировках на Кавказ. По словам Бровкина, тюменские военные, с которыми он держит связь, не жалуются на условия службы. »«Там нормальные парни, настоящие мужчины, которые понимают, что зона боевых действий — это не курорт с салфетками и горячей ванной. Родина в опасности, нацистов надо денацифицировать», — отметил он. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. 24 октября очередная партия тюменских мобилизованных отправилась к месту несения службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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