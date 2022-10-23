Экс-командир тюменского ОМОН Бровкин дал совет родственникам мобилизованных

Валерий Бровкин прошел через 16 служебных командировок на Кавказ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Первый командир тюменского ОМОНа, ветеран боевых действий Валерий Бровкин посоветовал родным мобилизованных и добровольцев верить в то, что их мужчины вернутся домой после СВО. Слова ветерана приводит информационный центр правительства Тюменской области.

«Верьте, ждите. И знайте, что ваши мужья, сыновья, отцы выполняют тяжелую работу. Но выполнив ее, обязательно вернутся домой», — сказал экс-командир, побывавший в 16 служебных командировках на Кавказ.

По словам Бровкина, тюменские военные, с которыми он держит связь, не жалуются на условия службы. »«Там нормальные парни, настоящие мужчины, которые понимают, что зона боевых действий — это не курорт с салфетками и горячей ванной. Родина в опасности, нацистов надо денацифицировать», — отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. 24 октября очередная партия тюменских мобилизованных отправилась к месту несения службы.