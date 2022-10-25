Сына курганского правозащитника отправили в колонию за угон иномарки

Правозащитник из Шадринска Александр Андрюков считает, что его сын пострадал из-за активной работы отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын правозащитника из Шадринска Александра Андрюкова признан виновным в том, что неправомерно переставил чужую иномарку из одного двора в другой. Ему назначено 1,5 года колонии общего режима, несмотря на наличие троих малолетних детей, которых он воспитывает один, рассказал URA.RU правозащитник.

«Шадринский районный суд приговорил признать Андрюкова К.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного процессуальные издержки в размере 10 000 рублей», — говорится в приговоре суда.

По словам Андрюкова, суд не учел, что подсудимый один воспитывает троих несовершеннолетних детей, так как супруга находится на длительном лечении в больнице. «Сын сам нянчил и выкармливал младшего ребенка, которому сейчас полтора года. Суд постановил передать детей матери супруги, у которой есть на воспитании ребенок. При этом статья 166 УК РФ помимо лишения свободы предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет. Это преступление средней тяжести, и даже при назначении реального лишения свободы, суд мог дать отсрочку наказания, чтобы соблюсти интересы детей», — отмечает правозащитник. По его словам, в деле есть ряд спорных моментов. Сейчас осужденный обжалует приговор.

Ранее URA.RU писало, что сына курганского правозащитника подозревают в угоне иномарки Kia Picanto. В полиции хозяйка автомобиля рассказала, что в октябре 2021 года к ее дочери приходили малознакомые молодые люди. После совместного употребления спиртных напитков один из гостей — 26-летний шадринец взял оставленные на видном месте ключи и угнал иномарку. На машине молодой человек поехал к себе домой. Обвиняемый утверждал, что переставил автомобиль по просьбе девушки (дочери владелицы авто), так как компания решила пойти к общему знакомому, который живет в одном доме с обвиняемым.