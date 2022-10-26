26 октября 2022
25 октября 2022

Власти Салехарда снесут недвижимость возле реки Шайтанки

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард, река шайтанка
В ЯНАО снесут недвижимость возле реки Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) изымут земельные участки и снесут дома, которые находятся на правом берегу реки Шайтанка. Как сообщается на сайте окружного правительства, на эти цели муниципалитету выделят средства из бюджета.

«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на обеспечение выполнения работ по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества в городе Салехарде, в том числе на правом берегу реки Шайтанка, а также компенсацию убытков, причиненных этим изъятием», — говорится в документе. В администрации города агентству сообщили, что вместо снесенных сооружений в рамках масштабного инвестиционного проекта ведется строительство жилого комплекса, детского сада, школы и улично-дорожной сети.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО хотят переименовать реку Шайтанку. Новое название речка получит к открытию храма-долгостроя.

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Власти Салехарда (ЯНАО) изымут земельные участки и снесут дома, которые находятся на правом берегу реки Шайтанка. Как сообщается на сайте окружного правительства, на эти цели муниципалитету выделят средства из бюджета. «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на обеспечение выполнения работ по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества в городе Салехарде, в том числе на правом берегу реки Шайтанка, а также компенсацию убытков, причиненных этим изъятием», — говорится в документе. В администрации города агентству сообщили, что вместо снесенных сооружений в рамках масштабного инвестиционного проекта ведется строительство жилого комплекса, детского сада, школы и улично-дорожной сети. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО хотят переименовать реку Шайтанку. Новое название речка получит к открытию храма-долгостроя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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