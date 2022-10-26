Власти Салехарда снесут недвижимость возле реки Шайтанки

В ЯНАО снесут недвижимость возле реки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) изымут земельные участки и снесут дома, которые находятся на правом берегу реки Шайтанка. Как сообщается на сайте окружного правительства, на эти цели муниципалитету выделят средства из бюджета.

«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на обеспечение выполнения работ по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества в городе Салехарде, в том числе на правом берегу реки Шайтанка, а также компенсацию убытков, причиненных этим изъятием», — говорится в документе. В администрации города агентству сообщили, что вместо снесенных сооружений в рамках масштабного инвестиционного проекта ведется строительство жилого комплекса, детского сада, школы и улично-дорожной сети.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО хотят переименовать реку Шайтанку. Новое название речка получит к открытию храма-долгостроя.