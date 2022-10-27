Мэрия Кургана решила сдать помещение детсада в аренду компании

В аренду планируют сдать спортзал детсада для проведения платных занятий по ЛФК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области поступило заявление из администрации города Кургана о передаче помещения детского сада коммерческой организации в аренду без конкурса. Согласно документу, в помещении планируется проведение занятий лечебной физкультурой. Решение по заявлению УФАС примет до 10 ноября, говорится на сайте ведомства.

«В Курганское УФАС России поступило заявление Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана о согласовании предоставления хозяйствующему субъекту муниципальной преференции путем передачи в аренду сроком по 31.05.2023 года нежилого муниципального помещения, закрепленного на праве оперативного управления за МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка — детский сад № 45 «Дельфин». Помещение общей площадью 63 кв. м. для занятия лечебной физкультурой. Решение по итогам рассматриваемого заявления будет принято службой до 10 ноября 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как утонила URA.RU руководитель УФАС Татьяна Соболевская, существует 19 целей деятельности при которых муниципалитет может предоставить коммерческой организации преференции. Предстоит выяснить, соответствует ли данный случай заявленной цели.

В пресс-службе администрации города URA.RU пояснили, что речь идет об аренде помещения спортивного зала в вечерние часы для занятий лечебной физкультуры с детьми, которые посещают этот детский сад. «Предоставление в аренду муниципального имущества, переданного муниципальным учреждениям на праве хозяйственного ведения, проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства. Спортивный зал используется детским садом в первой половине дня. Занятия лечебной физкультурой проводятся в вечернее время и образовательному процессу не мешают», — утонили в мэрии.