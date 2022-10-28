Свердловские общественники доставили помощь ЛНР. Видео

29 октября 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

В ЛНР поблагодарили свердловчан за привезенную гуманитарную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественная организация «Герои России» доставила в ЛНР гуманитарную помощь от жителей Талицы (Свердловская область). Об этом рассказал глава организации Владимир Лобанов. «Мы считаем нашим долгом помогать. Привезли нашу уральскую помощь — особая благодарность Талице. Они всем миром собирали картошку, морковь, теплые вещи», — цитируют Лобанова в сообществе «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, свердловчан поблагодарила представитель городской больницы №1 в Луганске: «Россияне не бросали нас в беде с 2014 года, и помогают особенно в нынешнее время, когда много раненных. В такое тяжелое время ребята привезли столько всего для наших солдат, которые защищают наши семьи». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.

Общественная организация «Герои России» доставила в ЛНР гуманитарную помощь от жителей Талицы (Свердловская область). Об этом рассказал глава организации Владимир Лобанов. «Мы считаем нашим долгом помогать. Привезли нашу уральскую помощь — особая благодарность Талице. Они всем миром собирали картошку, морковь, теплые вещи», — цитируют Лобанова в сообществе «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, свердловчан поблагодарила представитель городской больницы №1 в Луганске: «Россияне не бросали нас в беде с 2014 года, и помогают особенно в нынешнее время, когда много раненных. В такое тяжелое время ребята привезли столько всего для наших солдат, которые защищают наши семьи». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.