28 октября 2022

Свердловские общественники доставили помощь ЛНР. Видео

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В ЛНР поблагодарили свердловчан за привезенную гуманитарную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественная организация «Герои России» доставила в ЛНР гуманитарную помощь от жителей Талицы (Свердловская область). Об этом рассказал глава организации Владимир Лобанов.

«Мы считаем нашим долгом помогать. Привезли нашу уральскую помощь — особая благодарность Талице. Они всем миром собирали картошку, морковь, теплые вещи», — цитируют Лобанова в сообществе «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, свердловчан поблагодарила представитель городской больницы №1 в Луганске: «Россияне не бросали нас в беде с 2014 года, и помогают особенно в нынешнее время, когда много раненных. В такое тяжелое время ребята привезли столько всего для наших солдат, которые защищают наши семьи».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.

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Общественная организация «Герои России» доставила в ЛНР гуманитарную помощь от жителей Талицы (Свердловская область). Об этом рассказал глава организации Владимир Лобанов. «Мы считаем нашим долгом помогать. Привезли нашу уральскую помощь — особая благодарность Талице. Они всем миром собирали картошку, морковь, теплые вещи», — цитируют Лобанова в сообществе «Типичная Талица» в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, свердловчан поблагодарила представитель городской больницы №1 в Луганске: «Россияне не бросали нас в беде с 2014 года, и помогают особенно в нынешнее время, когда много раненных. В такое тяжелое время ребята привезли столько всего для наших солдат, которые защищают наши семьи». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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