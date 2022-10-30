В Сургуте из-за угрозы взрыва эвакуируют школы и суд

31 октября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сообщение о минировании пришло на электронную почту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде. «Эвакуация еще идет. На электронную почту пришло сообщение о минировании здания. Сейчас все выходят на улицу. Ждем сотрудников полиции», — сообщили в суде. Какие именно школы были эвакуированы в городе, журналисту URA.RU на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службе управления МВД по Сургуту корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с данным вопросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуировали дом из-за опасности взрыва. Причиной экстренных мер послужил обнаруженный предмет, похожий на взрывное устройство.

В Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде. «Эвакуация еще идет. На электронную почту пришло сообщение о минировании здания. Сейчас все выходят на улицу. Ждем сотрудников полиции», — сообщили в суде. Какие именно школы были эвакуированы в городе, журналисту URA.RU на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службе управления МВД по Сургуту корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с данным вопросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуировали дом из-за опасности взрыва. Причиной экстренных мер послужил обнаруженный предмет, похожий на взрывное устройство.