30 октября 2022
29 октября 2022

В Сургуте из-за угрозы взрыва эвакуируют школы и суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, эвакуация. Челябинск, эвакуация, кинологическая служба
Сообщение о минировании пришло на электронную почту Фото:

В Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде.

«Эвакуация еще идет. На электронную почту пришло сообщение о минировании здания. Сейчас все выходят на улицу. Ждем сотрудников полиции», — сообщили в суде.

Какие именно школы были эвакуированы в городе, журналисту URA.RU на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службе управления МВД по Сургуту корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с данным вопросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуировали дом из-за опасности взрыва. Причиной экстренных мер послужил обнаруженный предмет, похожий на взрывное устройство.

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В Сургуте из-за угрозы взрыва 31 октября эвакуировали несколько школ, городской суд и торговый центр. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве города. Подтвердили эвакуацию и в городском суде. «Эвакуация еще идет. На электронную почту пришло сообщение о минировании здания. Сейчас все выходят на улицу. Ждем сотрудников полиции», — сообщили в суде. Какие именно школы были эвакуированы в городе, журналисту URA.RU на момент публикации выяснить не удалось. В пресс-службе управления МВД по Сургуту корреспонденту агентства не подтвердили информацию и направили с данным вопросом в ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске эвакуировали дом из-за опасности взрыва. Причиной экстренных мер послужил обнаруженный предмет, похожий на взрывное устройство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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