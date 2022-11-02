Сотрудники «Уралтрансмаша» приняли участие в съемках военной передачи на телеканале «Звезда»

Сотрудники «Уралтрансмаша» снялись на телеканале «Звезда» Фото: сообщество «Уралтрансмаш» в соцсети «ВКонтакте»

Начальник отдела спецоборудования СКБ «Трансмаш-спецтехника» Алексей Бобков и председатель Совета ветеранов «Уралтрансмаша» (входит в «Уралвагонзавод») Анатолий Волкович стали экспертами в документальном фильме «Битва оружейников» на телеканале «Звезда». Как пишет пресс-служба завода, на съемках мужчины раскрыли уникальную информацию о создании «Акации» — самоходной артиллерийской установке 2С3.

«Председатель Совета ветеранов Анатолий Васильевич Волкович и начальник отдела спецоборудования СКБ „Трансмаш-спецтехника“ Алексей Владимирович Бобков выступили в роли экспертов для серии документальных передач „Битва оружейников“ на телеканале „Звезда“. Они поделились с журналистами уникальной информацией о создании САУ», — пишет пресс-служба «Уралтрансмаша» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, эксперты рассказали об испытаниях и боевых возможностях «Акации». САУ выпускается на «Уралтрансмаше». Она имеет автоматизированную систему управления наведения и огня АСУНО (изделие 2С3М2). Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей.

«Уралтрансмаш» специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей. Предприятие изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. По данным СБИС, 100% акций предприятия принадлежит АО «Уралвагонзавод».