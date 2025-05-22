22 мая 2025

Сотрудник ЧОПа ворвался в чужую квартиру и напал на екатеринбурженку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
Силовики оперативно задержали преступника Фото:

В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа с металлическим прутом напал на 70-летнюю женщину и украл 50 тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемого, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ.

По версии следствия, хулиган проник в жилье пенсионерки ночью 18 мая и ударил ее по голове. Потерпевшая узнала нападавшего. Им оказался мужчина, который ранее делал ремонт крыши в ее доме.

«В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был разыскан и задержан. Выяснилось, что помимо оказания ремонтных услуг, он трудоустроен охранником в одной из частных охранных организаций города. Ранее задержанный уже был судим за несколько грабежей и разбоев», — сообщили в силовом ведомстве.

Против него возбуждено дело по статье о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Мужчина уже был судим
Мужчина уже был судим
Фото:

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В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа с металлическим прутом напал на 70-летнюю женщину и украл 50 тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемого, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ. По версии следствия, хулиган проник в жилье пенсионерки ночью 18 мая и ударил ее по голове. Потерпевшая узнала нападавшего. Им оказался мужчина, который ранее делал ремонт крыши в ее доме. «В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был разыскан и задержан. Выяснилось, что помимо оказания ремонтных услуг, он трудоустроен охранником в одной из частных охранных организаций города. Ранее задержанный уже был судим за несколько грабежей и разбоев», — сообщили в силовом ведомстве. Против него возбуждено дело по статье о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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