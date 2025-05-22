Общество Сотрудник ЧОПа ворвался в чужую квартиру и напал на екатеринбурженку. Фото 23 мая 2025 в 11:58 Размер текста - 17 + Силовики оперативно задержали преступника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа с металлическим прутом напал на 70-летнюю женщину и украл 50 тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемого, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ. По версии следствия, хулиган проник в жилье пенсионерки ночью 18 мая и ударил ее по голове. Потерпевшая узнала нападавшего. Им оказался мужчина, который ранее делал ремонт крыши в ее доме. «В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был разыскан и задержан. Выяснилось, что помимо оказания ремонтных услуг, он трудоустроен охранником в одной из частных охранных организаций города. Ранее задержанный уже был судим за несколько грабежей и разбоев», — сообщили в силовом ведомстве. Против него возбуждено дело по статье о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчина уже был судим Фото: УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа с металлическим прутом напал на 70-летнюю женщину и украл 50 тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемого, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ. По версии следствия, хулиган проник в жилье пенсионерки ночью 18 мая и ударил ее по голове. Потерпевшая узнала нападавшего. Им оказался мужчина, который ранее делал ремонт крыши в ее доме. «В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был разыскан и задержан. Выяснилось, что помимо оказания ремонтных услуг, он трудоустроен охранником в одной из частных охранных организаций города. Ранее задержанный уже был судим за несколько грабежей и разбоев», — сообщили в силовом ведомстве. Против него возбуждено дело по статье о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям