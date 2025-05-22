В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа с металлическим прутом напал на 70-летнюю женщину и украл 50 тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемого, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ.
По версии следствия, хулиган проник в жилье пенсионерки ночью 18 мая и ударил ее по голове. Потерпевшая узнала нападавшего. Им оказался мужчина, который ранее делал ремонт крыши в ее доме.
«В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был разыскан и задержан. Выяснилось, что помимо оказания ремонтных услуг, он трудоустроен охранником в одной из частных охранных организаций города. Ранее задержанный уже был судим за несколько грабежей и разбоев», — сообщили в силовом ведомстве.
Против него возбуждено дело по статье о разбое. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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