Военные подключились к поиску екатеринбуржца, избившего девушку в магазине. Видео

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Военные корабли на территории парка "Патриот" в Кронштадте. , силовики, прокуратура, следователи, полиция, оборотни в погонах
Хулиган прячется с 16 мая Фото:

К поиску екатеринбуржца Руслана Р., который в продуктовом ударил девушку и выкрикнул «я с СВО, мне ничего не будет», подключились военные. По словам источника URA.RU, подозреваемый действительно является военнослужащим.

«[Уголовное] дело передали военным. Они же ведут розыск Руслана», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе Военно-следственного управления СКР по Центральному военному округу пообещали уточнить информацию. Ответ будет добавлен, как только поступит.

Инцидент произошел 16 мая. Девушка в очереди на кассе услышала, как Руслан позади грубо разговаривает. Она повернулась, чтобы узнать, к ней ли обращается незнакомец, но в ответ получила четыре удара по голове. По ее словам, после этого Руслан выкрикнул: «Я с СВО, мне ничего не будет».

Потерпевшая сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по статье о хулиганстве. Пострадавшей оказывают поддержку представители «Русской общины».

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К поиску екатеринбуржца Руслана Р., который в продуктовом ударил девушку и выкрикнул «я с СВО, мне ничего не будет», подключились военные. По словам источника URA.RU, подозреваемый действительно является военнослужащим. «[Уголовное] дело передали военным. Они же ведут розыск Руслана», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе Военно-следственного управления СКР по Центральному военному округу пообещали уточнить информацию. Ответ будет добавлен, как только поступит. Инцидент произошел 16 мая. Девушка в очереди на кассе услышала, как Руслан позади грубо разговаривает. Она повернулась, чтобы узнать, к ней ли обращается незнакомец, но в ответ получила четыре удара по голове. По ее словам, после этого Руслан выкрикнул: «Я с СВО, мне ничего не будет». Потерпевшая сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по статье о хулиганстве. Пострадавшей оказывают поддержку представители «Русской общины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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