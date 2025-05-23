Военные подключились к поиску екатеринбуржца, избившего девушку в магазине. Видео

23 мая 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Хулиган прячется с 16 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU К поиску екатеринбуржца Руслана Р., который в продуктовом ударил девушку и выкрикнул «я с СВО, мне ничего не будет», подключились военные. По словам источника URA.RU, подозреваемый действительно является военнослужащим. «[Уголовное] дело передали военным. Они же ведут розыск Руслана», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе Военно-следственного управления СКР по Центральному военному округу пообещали уточнить информацию. Ответ будет добавлен, как только поступит. Инцидент произошел 16 мая. Девушка в очереди на кассе услышала, как Руслан позади грубо разговаривает. Она повернулась, чтобы узнать, к ней ли обращается незнакомец, но в ответ получила четыре удара по голове. По ее словам, после этого Руслан выкрикнул: «Я с СВО, мне ничего не будет». Потерпевшая сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по статье о хулиганстве. Пострадавшей оказывают поддержку представители «Русской общины». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К поиску екатеринбуржца Руслана Р., который в продуктовом ударил девушку и выкрикнул «я с СВО, мне ничего не будет», подключились военные. По словам источника URA.RU, подозреваемый действительно является военнослужащим. «[Уголовное] дело передали военным. Они же ведут розыск Руслана», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе Военно-следственного управления СКР по Центральному военному округу пообещали уточнить информацию. Ответ будет добавлен, как только поступит. Инцидент произошел 16 мая. Девушка в очереди на кассе услышала, как Руслан позади грубо разговаривает. Она повернулась, чтобы узнать, к ней ли обращается незнакомец, но в ответ получила четыре удара по голове. По ее словам, после этого Руслан выкрикнул: «Я с СВО, мне ничего не будет». Потерпевшая сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по статье о хулиганстве. Пострадавшей оказывают поддержку представители «Русской общины».