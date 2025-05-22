На одной из подземных парковок Екатеринбурга обнаружили крайне редкий спорткар Ferrari SF90 Stradale. В мире насчитывается всего 5000 тысяч таких машин, а цена на такой «болид» начинается с 60 миллионов рублей. Фото редкого авто появилось в telegram-канале shashki ekb.
Ferrari SF90 Stradale является гибридным суперкаром, который сошел с конвейера в 2019 году. Модель оснащена двигателем V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами, в совокупности выдающими 1000 лошадиных сил. Авто разгоняется до сотни всего за две с половиной секунды. Максимальная скорость превышает 340 километров в час.
До этого в Екатеринбурге уже находили редкие авто. Недавно по улицам города проехал спорткар из США Corvette C7 Z06, а также редкий итальянский Lamborghini Huracan за несколько десятков миллионов рублей.
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