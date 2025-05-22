Общество Паслер рассказал, как свердловские спасатели борются с пожарами в Забайкалье Свердловских пожарных в Забайкалье перебросили в поселок Кадая 23 мая 2025 в 10:40 Размер текста - 17 + Спасатели помогают коллегами тушить лесные пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пожарные-десантники Уральской авиабазы, которых отправили на помощь в Забайкалье, перебросили в поселок Кадая. Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер. «Уже почти неделю наши парни помогают тушить огонь в лесах Забайкальского края, где действует режим ЧС. Ребята оперативно прибыли на место и уже поработали в Карымском и Чернышевском округах Забайкальского края, где смогли остановить огонь. Сейчас они переброшены в поселок Кадая, где пожар бушует в нескольких километрах от населенного пункта», — написал Паслер в telegram-канале. По его словам, свердловские пожарные будут работать там, пока полностью не справятся со стихией. О том, что Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края Александра Осипова и направил людей на подмогу, URA.RU писало 18 мая. Масштабные лесные пожары в Свердловской области бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пожарные-десантники Уральской авиабазы, которых отправили на помощь в Забайкалье, перебросили в поселок Кадая. Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер. «Уже почти неделю наши парни помогают тушить огонь в лесах Забайкальского края, где действует режим ЧС. Ребята оперативно прибыли на место и уже поработали в Карымском и Чернышевском округах Забайкальского края, где смогли остановить огонь. Сейчас они переброшены в поселок Кадая, где пожар бушует в нескольких километрах от населенного пункта», — написал Паслер в telegram-канале. По его словам, свердловские пожарные будут работать там, пока полностью не справятся со стихией. О том, что Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края Александра Осипова и направил людей на подмогу, URA.RU писало 18 мая. Масштабные лесные пожары в Свердловской области бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям