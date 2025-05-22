Паслер рассказал, как свердловские спасатели борются с пожарами в Забайкалье

Пожарные-десантники Уральской авиабазы, которых отправили на помощь в Забайкалье, перебросили в поселок Кадая. Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер.
«Уже почти неделю наши парни помогают тушить огонь в лесах Забайкальского края, где действует режим ЧС. Ребята оперативно прибыли на место и уже поработали в Карымском и Чернышевском округах Забайкальского края, где смогли остановить огонь. Сейчас они переброшены в поселок Кадая, где пожар бушует в нескольких километрах от населенного пункта», — написал Паслер в telegram-канале.
По его словам, свердловские пожарные будут работать там, пока полностью не справятся со стихией. О том, что Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края Александра Осипова и направил людей на подмогу, URA.RU писало 18 мая.
Масштабные лесные пожары в Свердловской области бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный.
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