22 мая 2025

Паслер рассказал, как свердловские спасатели борются с пожарами в Забайкалье

Свердловских пожарных в Забайкалье перебросили в поселок Кадая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Салаирском. Тюмень , мчс, дым, пожар, тушение, лес, последствия, смог, пожарный, мчс россии
Спасатели помогают коллегами тушить лесные пожара Фото:

Пожарные-десантники Уральской авиабазы, которых отправили на помощь в Забайкалье, перебросили в поселок Кадая. Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер.

«Уже почти неделю наши парни помогают тушить огонь в лесах Забайкальского края, где действует режим ЧС. Ребята оперативно прибыли на место и уже поработали в Карымском и Чернышевском округах Забайкальского края, где смогли остановить огонь. Сейчас они переброшены в поселок Кадая, где пожар бушует в нескольких километрах от населенного пункта», — написал Паслер в telegram-канале.

По его словам, свердловские пожарные будут работать там, пока полностью не справятся со стихией. О том, что Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края Александра Осипова и направил людей на подмогу, URA.RU писало 18 мая.

Масштабные лесные пожары в Свердловской области бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожарные-десантники Уральской авиабазы, которых отправили на помощь в Забайкалье, перебросили в поселок Кадая. Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер. «Уже почти неделю наши парни помогают тушить огонь в лесах Забайкальского края, где действует режим ЧС. Ребята оперативно прибыли на место и уже поработали в Карымском и Чернышевском округах Забайкальского края, где смогли остановить огонь. Сейчас они переброшены в поселок Кадая, где пожар бушует в нескольких километрах от населенного пункта», — написал Паслер в telegram-канале. По его словам, свердловские пожарные будут работать там, пока полностью не справятся со стихией. О том, что Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края Александра Осипова и направил людей на подмогу, URA.RU писало 18 мая. Масштабные лесные пожары в Свердловской области бушевали весной 2023 года. Тогда огонь уничтожил десятки домов в нескольких поселках, серьезно пострадали Сосьва и Таежный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...