22 мая 2025

В Екатеринбурге на парковке вспыхнула машина, пожарные наблюдали за пламенем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто загорелось на улице Крауля
Авто загорелось на улице Крауля Фото:

В Екатеринбурге на улице Крауля загорелся белый Mercedes. В это время пожарные на мотоциклах встали под деревом, ожидая прибытия огнеборцев с необходимым оборудованием. Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях.

«На Крауля горит автомобиль, а пожарные на мотоциклах спрятались под деревом и ждут пожарную цистерну», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКб». Под конец видео к горящей машине все же приехала пожарная машина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Крауля загорелся белый Mercedes. В это время пожарные на мотоциклах встали под деревом, ожидая прибытия огнеборцев с необходимым оборудованием. Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях. «На Крауля горит автомобиль, а пожарные на мотоциклах спрятались под деревом и ждут пожарную цистерну», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКб». Под конец видео к горящей машине все же приехала пожарная машина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...