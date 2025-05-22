В Екатеринбурге на улице Крауля загорелся белый Mercedes. В это время пожарные на мотоциклах встали под деревом, ожидая прибытия огнеборцев с необходимым оборудованием. Об этом сообщили очевидцы инцидента в социальных сетях.
«На Крауля горит автомобиль, а пожарные на мотоциклах спрятались под деревом и ждут пожарную цистерну», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКб». Под конец видео к горящей машине все же приехала пожарная машина.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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